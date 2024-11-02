舊金山市長競選人麥法恩 會見基督教團體

基督教關心政治團體與麥法恩（右五）交流。（余健強提供）

基督教關心政治團體近日與市長競選人麥法恩（Mark Farrell）交流，深入瞭解他的政綱。麥法恩表示，自己是有多年律師及金融行業經驗的專業人士。加上多年在舊金山 市政府的工作經驗，令他具有很清楚的目標和經驗來管理舊金山、市政府及振興市內一切事項和經濟發展。

麥法恩出生中產家庭， 在舊金山土生土長。年少時在華埠 打籃球，參加比賽。他對舊金山的生活很有感情。他和太太一直在舊金山巿居住。他的三個兒女也是舊金山受教育、學習多元文化。麥法恩自小在天主教學校讀書和參加天主教聚會，有助他日後關心社會、社區和民生。

當被問及有關如何改善舊金山各種問題時，麥法恩告訴各教會領導人，當前市長李孟賢突然離世後，他擔任了半年代市長。任內他清理了所有遊民帳篷營地、關閉露天毒品市場、整頓街道、就業情況十分理想、經濟繁榮。但及後幾年來一切都變得大不如前。結果世界各地前往舊金山旅遊人數大減、嚴重破壞本地經濟發展。

麥法恩表示， 如果他當選，會憑藉他多年的市政府行政及法律和和財經的經驗，重新恢復舊金山昔日的繁榮和穩定。

對治安問題， 麥法恩認為，一定要招募足夠的警察及增強警務局的內部營運、增強治安能力。嚴懲不法份子，使市民無懼出外消費。

麥法恩重視對亞裔 的仇視罪行。他將採取零容忍政策、以減低亞裔市民受到不必要的傷害。