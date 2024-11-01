台大校友會講座 張智北談科學與宗教

北加州台大校友會10月28日主辦網路講座，由台大特聘講座教授張智北主講「科學與宗教」。（張智北提供）

北加州 台大校友會10月28日主辦網路講座，由台大特聘講座教授張智北主講「科學與宗教」。他從今年諾貝爾物理獎頒給了AI 專家而非物理學家講起，提到獲獎的AI教父Hinton為了不願看見由國防部資助他的研究被用在戰場，離開美國赴加拿大。今年又為了能警惕AI進步會威脅人類，從谷歌辭職。AI已引起各界關心倫理和道德，很多人也開始反思被覺醒運動輕視的宗教，在道德挑戰的角色。

張智北說，死刑存廢議題，和上帝為什麼讓人間有邪惡，關鍵都是人類自由意志。唯物論者因為科學定律決定論，宇宙大爆炸就已經決定一切，傳統教義說上帝全知，人類如何有自由意志？

為了尋求啟示，他介紹混沌理論，並解釋三體運動和蝴蝶效應的不同，前者是能量守衡，看似規則有序的循環會忽然崩塌，適合用在股票崩盤、疫情和大戰爆發等研究；蝴蝶效應則因為大氣內有摩擦消耗，雖然因為初始條件不可能絕對精確而無法預測空氣運動，但運動軌跡還是會被吸引在有限的範圍內。蝴蝶效應讓天氣過了兩、三周就無法預測，但不會影響因為季節日射或是溫室氣體造成的氣候變化。

張智北用前者比喻人類自由意志，後者比喻上帝主權。有趣的是，在同是無神論者之間，哲學大師Dennett也動用了混沌理論來反駁史丹福教授Sapolsky的強決定論。

張智北說，科學主義和保守宗教在相互辯論中都犯了錯誤。前者如羅素說過，只有科學才能發現真理。但這是一句哲學的話，不是科學，所以如果是對的，它就是錯的。大爆炸理論的發明人是比利時神父Lemaître。很多無神論科學家不喜歡他的理論，認為給有神論加了分，為此教宗 特別召見Lemaître要授獎給他，可是他告訴教宗說，他的理論是科學，不是神學。張智北還說，每個正派宗教的高層都有智慧崇高的有道高僧，例如教宗方濟各在支持進化論時說過，「上帝不是一個揮舞魔棒的魔術師」。

結論時，張智北引用了伽利略一句名言：「上帝既然給了我們感官和頭腦來發掘和研究大自然的運作，為什麼祂還要塞給我們一個小抄，把答案夾在聖經裡？」更多演講內容可上網看影片，網址：https://youtu.be/WOVUwZc1f4o。