經過多年測試 亞馬遜自駕計程車Zoox 金山將上路

亞馬遜旗下自駕計程車Zoox表示，即將開始在舊金山提供服務。（取材自Zoox官網）

經過多年測試，亞馬遜旗下的Zoox自駕 計程車決定開始在舊金山 提供乘車服務。但一開始僅會在特定地點開放給其員工搭乘。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Zoox共同創辦人暨科技長萊文森（esse Levinson）30日在舊金山舉行的TechCrunch Disrupt會議上宣布了這項消息。

萊文森表示，他們的Zoox雙向（bi-directional）自駕計程車即將在其總部佛斯特市（Foster City）、舊金山南市場街區（SoMa）和拉斯維加斯大道上提供乘車服務，但沒有透露確切的服務啟始日期，僅稱會在「未來幾周內」開始。

事實上，Zoox自駕計程車已在灣區道路上「正常」行駛了一段不短的時間，主要是進行測試，並收集地圖數據。他們的員工也一直在佛斯特市使用其自駕計程車往來各辦公室之間，員工的家人和朋友也可以乘坐計程車在佛斯特市街道上穿梭。

Zoox發言人表示，在提供收費服務之前，他們計畫在明年初先免費開放給公眾搭乘。這項計畫將從拉斯維加斯開始，然後擴展到舊金山。

紀事報指出，在加州 ，自駕計程車不需要另外申請許可證接載員工，因為自駕計程車公司員工並不被負責管理自駕計程車的加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）視為乘客。不過，自駕計程車需要獲得加州車管局（DMV）的許可，才可以在公共道路上進行測試。

上周，特斯拉（Tesla）公司執行長馬斯克（Elon Musk）告訴投資者，公司將開始使用特斯拉的自動駕駛功能提供灣區員工乘車服務，但駕駛座上仍會配備一名安全駕駛。

目前，谷歌（Google）旗下的Waymo自駕計程車規模是全加州最大，已提供付費搭乘服務。Waymo 29日表示，他們提供的付費搭乘服務次數已超過15萬次，平均每周行駛的總哩程數為100萬哩。