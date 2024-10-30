聖荷西表揚3市民 急救藥物過量昏迷駕駛

聖荷西CHP表彰大會。(記者龔玥╱攝影)

聖荷西 的加州 公路巡警部門（California Highway Patrol，CHP）昨頒獎給三位在危急時刻英勇救援的市民；這三位市民分別是麥圭爾（Seamus Mcguire）、克勞德（Stephen Cloud II）和帕爾（Dennise Parle），表彰他們在險境中表現出的果敢無畏，以及對他人生命的無私關懷，成為聖荷西的英雄典範。

這一事件發生在今年1月。當時麥圭爾、克勞德和帕爾三人分別駕車行駛在公路上，突然發現路旁發生一起車禍，車內駕駛員神情恍惚，疑似昏迷，三人意識到這並不是普通的交通事故，而是需要立即採取行動的緊急醫療情況。麥圭爾與克勞德迅速停車並靠近車輛，一同將昏迷的司機從駕駛座上抬出。而帕爾則留在一旁進行交通指揮，確保救援過程中的安全環境。

當司機被成功從車內移出後，麥圭爾和克勞德立即開始對其實施心肺復甦術，帕爾則在旁組織路上的交通秩序，確保沒有其他車輛干擾救援進程。三人的行動既迅速又協調，他們在現場不顧個人安危，用專業冷靜的配合為司機爭取寶貴的急救時間。在心肺復甦的短暫時間內，三人精心配合，竭盡所能維持司機的生命體徵，直到消防部門的急救人員趕到，將司機的生命跡象恢復，並送往當地醫院進行更進一步的治療。

儘管該名司機在之後的16小時內仍不幸離世，但他的家人得以在他生命的最後時刻與他團聚，三位市民的無私救援，不僅為這家人爭取了寶貴的告別時間，也溫暖了整個社區。

在頒獎儀式上，聖荷西加州公路巡警部門警官表達對三位英雄的由衷敬意：「在我們日常的工作中，總會遇到一些不確定的挑戰，但麥圭爾、克勞德和帕爾的無畏行動和團隊協作不僅挽救了生命，還為我們每個人展示了人性中最善良的一面。正是這樣的英雄們，才是我們所代表的社區價值的核心。」

「今天我們所見的不是普通的市民，而是真正的社區英雄，他們無私地幫助他人，將愛心和善行帶到我們的身邊。」

三位市民均表示：「在那個時刻，我們只是遵循了自己的本能。看到有人需要幫助，我們毫不猶豫地出手相助。我們只是盡了力，做了該做的事情。」

在這個特別的場合，加州公路巡警部門也藉此機會呼籲更多社區成員積極關注周圍的需要，勇敢地伸出援手。他們表示，正是因為麥圭爾、克勞德和帕爾的無私與果敢，他們才成為社區的驕傲，即便在緊張的生活節奏中，也始終有人在為彼此守護，守望相助。