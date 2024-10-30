北加華體會 灣區辦首屆摜蛋大賽

華體會舉辦首屆摜蛋比賽。（華體會提供）

北加州華人 文化體育協會（華體會）首屆摜蛋大賽26日至27日在灣區 舉辦，為期兩天的賽事，吸引了灣區各界摜蛋愛好者的廣泛關注，促進了華人社區的交流與友誼。

比賽分為四人制和六人制兩種，共有22支隊伍參與角逐。經過緊張激烈的比拚，「金海洋隊」獲四人制比賽的冠軍，「比賽第二隊」則在六人制比賽中表現出色，奪得第一。此外，「蘇州隊」、 「Redwood City紅木城美美隊」和「二帶一隊」、 「打個萬隊」分別在四人賽制和六人賽制中獲得了亞軍和季軍。「Harrens Lab隊」、 「啊對對隊」、 「西安理工大學美國校友會」分別獲得熱情參與獎、青春風采獎和最佳人氣獎。

華體會執行長李競芬表示：「我們非常高興能夠通過這樣的活動，讓更多人了解並參與摜蛋。這不僅僅是一項體育智力活動，完全符合奧林匹克精神，更高更快更強，體力、耐力、智力的考驗，更是一種文化的傳播。」

賽後，部分參賽者紛紛表示，這場比賽不僅讓他們享受到了比賽的樂趣，還結識許多牌技高超的新朋友，期待明年的比賽。

「比賽第二」隊的隊長分享：「能夠在這樣的平台上展示我們的牌技，並與其他優秀的隊伍切磋，是一次非常寶貴的經歷。」