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岡薩雷斯角逐聖塔克拉拉市第一區議員 談教育重要性

記者葛歆睿╱聖塔克拉拉市報導
岡薩雷斯在擔任了聖塔克拉拉聯合學區學委16年後，希望將自己的領導能力和團隊合作技能帶到市議會。（取自聖塔克拉拉聯合學區網站）
岡薩雷斯在擔任了聖塔克拉拉聯合學區學委16年後，希望將自己的領導能力和團隊合作技能帶到市議會。（取自聖塔克拉拉聯合學區網站）

聖塔克拉拉市第一區議員候選人岡薩雷斯（Albert Gonzalez），過去16年來一直是聖塔克拉拉聯合學區（Santa Clara Unified School District）學委，並曾擔任加州學校（California School Boards Association）董事會協會主席。他日前在接受本報採訪時表示，希望將自己的領導能力和團隊合作技能帶到市議會。

岡薩雷斯的父母都來自墨西哥。作為家族中的第一個大學畢業生，他非常感激父母在沒受過什麼教育的情況下，看到教育的價值，並為他創造讀書的條件。岡薩雷斯說，自己是公立教育受益者的代表，三個兒子也是一路讀聖塔克拉拉的公立學校。

岡薩雷斯以為所有人提供公平的入學機會為目標。在聖塔克拉拉聯合學區委員會任職期間，他主張為學生提供免費的AP和SAT輔導，並為弱勢青少年建立了一個課外計畫，學區內學生在所有學術類別中的表現均優於加州平均水平。

岡薩雷斯表示，他是一個懂得合作的人，希望運用這種能力，讓目前在很多事務上存在分歧很大的聖塔克拉拉市議會共同努力，為解決問題尋找可行的方案，「即使在我們可能無法達成一致的投票中也是如此，」他說。

岡薩雷斯說，他最擔心的是聖塔克拉拉高的生活成本。他主張激勵建造更多可負擔住房房，並簡化屋主建造附屬住宅單元（ADU）的許可流程。在學區委員會中，他就支持增加教師住房，並指出該地區的不斷上漲的房價，正在將年輕家長和教師擠出城市。

岡薩雷斯還希望確保城市服務能夠維持並擴大公共服務，並提出可以與輝達（Nvidia）等總部位於聖塔克拉拉市的公司合作，並尋找其他創意的解決方案來增加收入。

2026年，聖塔克拉拉市的李維體育場（Levi's Stadium）將舉辦超級盃決賽，並作為北美世界杯的主要賽場之一迎來全世界的球迷。除了給該市帶來經濟收益以外，岡薩雷斯也將它們視為城市品牌推廣機會，而市府要做好準備，確保安全舉辦大型賽事，確保遊客體驗，同時不影響居民正常生活。

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