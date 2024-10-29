捲入「中國公安」騙局 6旬移民婦被騙200萬

台灣警政署駐洛杉磯台北經濟文化辦事處聯絡官楊力靜，提醒留學生提高警惕，防範各類防不勝防的詐騙行為。(記者楊青╱攝影)

以為自己在好市多Costco的會員個資外流，而捲入一起「中國公安」調查中的國際洗錢和兒童販賣，一名來自台灣的婦女因此遭詐騙200萬美元。

台灣警政署駐洛杉磯台北經濟文化辦事處聯絡官楊力靜，27日在中華民國留美學生聯席會議上說明上述案例，並提醒留學生 提高警惕，防範各類防不勝防的詐騙行為。

作為中華民國警政署派駐洛杉磯的第一位聯絡官，楊力靜表示，他們辦公室經常接到本地台灣僑胞和留學生的求助電話，近期最典型的就是「中國公安騙局」，假藉中國公安系統的名義行騙，受害人數不斷增加。

最近獲報的一個真實案例，是一位六旬婦女被騙200萬美元。這位女士有天接到了一個電話，詢問她是否在中國訂了一組沙發。該女士說沒有，對方說是Costco打來的，而且還講出了受害人的會員號碼，受害人非常緊張，覺得自己個人資料可能被盜用了。

接著是自稱信用卡 公司的電話打來，說被害人的信用卡金流確實顯示在中國支出了一筆費用；接下來是自稱中國公安打來電話，說被害人的信用卡資料已經被國際販賣兒童團夥盜用，公安部門已查到她的信用卡金流與國際洗錢和兒童販賣組織有關。糊里糊塗中，對方給這位受害婦女顯示出中國公安部門正在調查這個案子的畫面，並表示中國公安部門要向受害婦女發出最高通緝令，「所有的畫面和文件看上去跟真的一樣」。

對方很快給受害婦女傳來了所謂的中國刑事通緝令，同時表示中國公安部門要與受害人簽保密協定，確保祕密調查順利進行。受害婦女因獨居，沒有家人和朋友可討論，很快被對方說服，而且認為配合對方就可以平安無事。為證明自己的資金清白，她按照對方要求將自己銀行帳戶裡的100多萬美元匯給了所謂的「香港廉政公署代理銀行」，接著又用自己的房子做抵押匯出80多萬元。資金匯出後詐騙集團 人間蒸發，受害婦女才恍然大悟，但畢生積蓄已一去不返。

楊力靜提醒留學生，這類騙案中有兩大經典警訊：「中國公安」，「簽保密協議」，只要聽到這兩個關鍵詞，幾乎百分之百可以確定是詐騙，因為警方不會和當事人簽署任何的調查保密協定。此外，所謂的「通緝令和48小時引渡回中國的審判」，也同樣是詐騙集團虛晃一招。楊力靜解釋，國與國之間的引渡辦理通常要經年累月，48小時完成純屬無稽之談。

楊力靜表示，近期還有一位留學生，被詐騙集團騙走5萬美元。詐騙集團教唆留學生向遠在台灣的母親要錢，母親毫不察覺，持續給孩子寄錢，直到這位留學生最後向媽媽坦白被騙，損失才算停止。

楊力靜提醒，近期還有一種騙術甚為猖獗，就是所謂的「寵物大公投」，引誘當時人幫忙點讚寵物比賽而從中植入木馬App，進入參與者的資訊後台，伺機轉走當事人的銀行存款。楊力靜還表示，他們在偵辦團夥詐騙案的過程中發現，蘋果手機的安全防衛比安卓系統更好。