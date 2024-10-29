去垃圾場路上順手買了幾張彩券 加州男意外中200萬

北加州男子在去垃圾場的路上買彩券， 沒意識到自己中了200萬元大獎。(電視新聞截圖)

據媒體Paso Robles Daily News報導，最近，士德頓居民西蒙（Donald Simon）憑藉一張加州 彩票刮刮樂（Scratchers）彩票，贏得200萬元獎金。

加州彩券局（California Lottery）發布的新聞稿表示，在去垃圾場的路上，西蒙在Country Club Boulevard大道的My Good Market商店買了一杯飲料，並買了幾張刮刮樂彩票碰運氣。結果一張20 Instant Prize Crossword填字遊戲彩票中了頭獎，贏得了該遊戲200萬元的最高獎金。

西蒙說：「一開始，我以為我中了2000元。事實上，當我回到家時，我告訴我妻子，如果她去兌獎的話，她可以得到一半的獎金。我一直想贏錢。」

第二天，西蒙回到公司上班，他的老闆開玩笑取笑他請了一天的無薪假。隨後，西蒙分享了他的消息。

「我用手機給老闆看，我確實在休息日賺了錢。」西蒙說：「但他不相信。他開始大笑，說『下次你玩搞笑，還是找別人吧！』」

根據加州彩券局的數據，西蒙之前中過的最大一筆獎金是2000元。儘管獲得了200萬元的獎金，他表示還是會繼續玩下去。「我不會讓它拖我的後腿，我車裡的前排座位上現在到處都是刮刮樂。」西蒙說。

西蒙購買彩票的商店My Good Market也從這次中獎中獲益，該店將因售出這張幸運彩票而獲得1萬元獎金。

西蒙的中獎是近期刮刮樂連續大獎的一部分：洛杉磯 的馬哈茂德（Mustan Mahmud）在Manchester大道的Kims Mobil Station購買了一張100倍的刮刮樂彩票，贏得了500萬元；特曼庫拉（Temecula） 的梅薩（Regino Meza） 在Temecula Parkway的雪佛龍加油站 購買了一張Multiplier Craze Scratchers刮刮樂彩票，贏得了100萬元獎金。

德拉霍亞（Audrey Palacios De La Hoya）在聖伯納迪諾縣高地市（Highland）Greenspot路的Stater Bros購買了一張100萬元的Ultimate Cash刮刮樂彩票，成為100萬元的贏家。