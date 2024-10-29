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101號快速道開放 普通道車速反變慢

編譯林思牧╱綜合報導
聖馬刁縣的101號公路，去年3月快速道已全面開放 。(谷歌地圖)
聖馬刁縣的101號公路，去年3月快速道已全面開放 。(谷歌地圖)

聖馬刁縣的101號公路每個方向一條的快速道（Express Lane）在2023年3月全面開放。剛發布的統計資訊指出，雖然快速道的車速加快，普通道的車速卻減慢了。這跟當初規畫時所訂的「大家都會快」目標有差異。

舊金山紀事報報導，快速道與多人共乘道（Carpool Lane）是不一樣的，進快速道的人車上可能沒有足夠人數，但司機可以付費開行，最低費率是每個收費段收50分；但快速道的車輛增多、速度減低的時候，收費就會增加，讓人比較不願意進入快速道。這是為了讓快速道至少可以用45哩的時速行駛。

收費是只有在周一到周五的上午5時至晚間8時之間徵收，其他時段，包括整個周末的任何時間，駕駛都可以上快速道，不需要付費。收費時段中，如果車上至少有三人就不用付費，只有兩人的車輛和零排放車輛（zero-emissions vehicles）可得半價的優惠。

但新報告稱，使用快速車道的駕駛人數正在增加，這些駕駛者享受更快的行駛速度，普通車道的交通似乎卻在放緩。根據最近在聖馬刁縣市會議上提交的報告，使用這段22哩長快速道的車輛數，從2023年下半年的每天5萬2000輛，增加到今年前幾個月的5萬7000輛。

報告發現，這些司機的行駛時速至少為45哩，比在普通道上行駛的司機快約11-12哩。然而普通車道的車速在某些時間和某些地點減慢至每小時30哩以下。將2023年下半年與2024年上半年的報告進行比較也顯示，駕駛者在普通道上慢速行駛的時間略有增加。

一些參加會議的人表示，車速放緩已經很明顯。縣交通局公民諮詢委員會成員施維爾（Mike Swire）就是其中之一。他告訴紀事報，他在社群媒體上進行了一項非科學的調查，發現絕大多數聖馬刁縣居民認為快速車道增加了普通車道的開車時間。

交通局則表示，統計時段不夠長，應該繼續觀察再下結論。

社群媒體 舊金山

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