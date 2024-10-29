便捷有趣 灣區電動單車使用率超疫前
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）一項分析發現，雖然灣區其他大眾交通工具的使用率因為新冠疫情大幅下跌且復甦緩慢，但網約車業者Lyft旗下的Bay Wheels電動自行車使用率卻激升。
紀事報分析指出，今年到目前為止，Bay Wheels的自行車使用次數已超過疫前，部分原因可能是因為自行車數量和停靠站不斷擴充，以及一些民眾認為騎電動自行車非常方便和有趣。
數據顯示，Bay Wheels今年在舊金山、東灣和聖荷西地區的使用率穩定成長。而且自2023年5月以來，幾乎每個月的使用率都高於2019年。與往年同期相比，Bay Wheels今年前九個月的使用次數創下新高。
Bay Wheels的電動自行車於2019年推出，在Bay Wheels自行車總數所占比例愈來愈大。事實上，Bay Wheels自行車使用次數的成長，幾乎全部來自電動自行車。電動自行車不僅速度比傳統自行車快，還能提供額外動力，讓在舊金山丘陵地形上騎行更容易駕馭。
舊金山居民馬修斯（Meagan Matthews）表示，比起傳統自行車，她更喜歡電動自行車的速度和舒適感：「一旦你騎過電動自行車，再回去騎傳統自行車，會覺得速度很慢。」
除了使用人數逐年增加，Bay Wheels的電動自行車停靠站數量也不斷增加，而且每個停靠站的使用人數今年首度超過疫前。
紀事報表示，騎電動自行車的人口愈來愈多，可能也是Bay Wheels電動自行車使用率上升的原因之一。數據顯示，在疫情爆發前，80%的電動自行車使用時間是在周一到周五，周末的使用次數明顯較少。
這個情況在2020年發生了變化，工作日的使用率減少為70%，周末使用次數增加到占總數的四分之一，周六和周日的單日使用次數幾乎和每個工作日一樣多。
此外，人們使用Bay Wheels的時間也發生了變化。2018年和2019年，大部分民眾是在早上和傍晚時騎自行車。到了2020年，人們在中午到下午5時騎自行車變得最常見。
根據分析，Bay Wheels自行車今年最多人使用的起點和終點包括舊金山Montgomery捷運站、Powell捷運站、靠近Embarcadero捷運站的市場街和Steuart Street，以及渡輪大廈。
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