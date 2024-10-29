便捷有趣 灣區電動單車使用率超疫前

Bay Wheels電動自行車灣區騎乘率已反超疫前，而且持續上升。(取自臉書)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）一項分析發現，雖然灣區其他大眾交通工具的使用率因為新冠疫情 大幅下跌且復甦緩慢，但網約車業者Lyft旗下的Bay Wheels電動自行車使用率卻激升。

紀事報分析指出，今年到目前為止，Bay Wheels的自行車使用次數已超過疫前，部分原因可能是因為自行車數量和停靠站不斷擴充，以及一些民眾認為騎電動自行車非常方便和有趣。

數據顯示，Bay Wheels今年在舊金山、東灣和聖荷西地區的使用率穩定成長。而且自2023年5月以來，幾乎每個月的使用率都高於2019年。與往年同期相比，Bay Wheels今年前九個月的使用次數創下新高。

Bay Wheels的電動自行車於2019年推出，在Bay Wheels自行車總數所占比例愈來愈大。事實上，Bay Wheels自行車使用次數的成長，幾乎全部來自電動自行車。電動自行車不僅速度比傳統自行車快，還能提供額外動力，讓在舊金山丘陵地形上騎行更容易駕馭。

舊金山居民馬修斯（Meagan Matthews）表示，比起傳統自行車，她更喜歡電動自行車的速度和舒適感：「一旦你騎過電動自行車，再回去騎傳統自行車，會覺得速度很慢。」

除了使用人數逐年增加，Bay Wheels的電動自行車停靠站數量也不斷增加，而且每個停靠站的使用人數今年首度超過疫前。

紀事報表示，騎電動自行車的人口愈來愈多，可能也是Bay Wheels電動自行車使用率上升的原因之一。數據顯示，在疫情爆發前，80%的電動自行車使用時間是在周一到周五，周末的使用次數明顯較少。

這個情況在2020年發生了變化，工作日的使用率減少為70%，周末使用次數增加到占總數的四分之一，周六和周日的單日使用次數幾乎和每個工作日一樣多。

此外，人們使用Bay Wheels的時間也發生了變化。2018年和2019年，大部分民眾是在早上和傍晚時騎自行車。到了2020年，人們在中午到下午5時騎自行車變得最常見。

根據分析，Bay Wheels自行車今年最多人使用的起點和終點包括舊金山Montgomery捷運 站、Powell捷運站、靠近Embarcadero捷運站的市場街和Steuart Street，以及渡輪大廈。