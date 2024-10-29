媽媽教室11月保險講座 談建立穩固家庭安全網

「產物保險知多少？」保險講座主講人郭宗政。（圖由受訪者提供）

為了幫助灣區 家庭應對潛在的經濟衝擊與生活負擔，金山灣區「媽媽教室」策畫了一場主題為「產物保險 知多少？」的保險講座，將於11月1日上午10時在金山灣區華僑文教服務中心舉行。

本次講座特別邀請經驗豐富的保險專家郭宗政擔任主講。他自1994年以來一直為Farmers保險公司服務，擁有超過30年的行業經驗。在講座中，郭宗政將圍繞財產保險的重要性展開討論，為參與者帶來專業且通俗易懂的保險知識。

講座內容包括加州 汽車和房屋保險費率上漲的成因，如何保護個人資產，防止訴訟風險，以及如何在琳瑯滿目的保險公司中選擇合適的保險公司及產品，說明消費者在選擇保險公司時做出更明智的決定，確保保險方案與家庭需求相匹配。

講座結束後，郭宗政還將專門設置一小時的問答時間，歡迎參與者就汽車保險、房屋保險等財產保障相關問題諮詢專業建議，解答日常生活中遇到的困惑。郭宗政將提供個性化的解答，幫助大家在保險問題上更有信心和瞭解。

本次講座不僅適合為家庭未來做長遠打算的家長，也歡迎年輕人和對保險感興趣的社區居民參加。報名電話是(408) 252-7070。

金山灣區「媽媽教室」希望通過此次講座讓社區居民加深對保險的理解，將保險作為家庭安全的一道屏障，共同學習如何利用保險來守護家庭幸福、規避生活中的潛在風險。