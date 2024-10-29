我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

媽媽教室11月保險講座 談建立穩固家庭安全網

記者龔玥／聖荷西報導
「產物保險知多少？」保險講座主講人郭宗政。（圖由受訪者提供）
「產物保險知多少？」保險講座主講人郭宗政。（圖由受訪者提供）

為了幫助灣區家庭應對潛在的經濟衝擊與生活負擔，金山灣區「媽媽教室」策畫了一場主題為「產物保險知多少？」的保險講座，將於11月1日上午10時在金山灣區華僑文教服務中心舉行。

本次講座特別邀請經驗豐富的保險專家郭宗政擔任主講。他自1994年以來一直為Farmers保險公司服務，擁有超過30年的行業經驗。在講座中，郭宗政將圍繞財產保險的重要性展開討論，為參與者帶來專業且通俗易懂的保險知識。

講座內容包括加州汽車和房屋保險費率上漲的成因，如何保護個人資產，防止訴訟風險，以及如何在琳瑯滿目的保險公司中選擇合適的保險公司及產品，說明消費者在選擇保險公司時做出更明智的決定，確保保險方案與家庭需求相匹配。

講座結束後，郭宗政還將專門設置一小時的問答時間，歡迎參與者就汽車保險、房屋保險等財產保障相關問題諮詢專業建議，解答日常生活中遇到的困惑。郭宗政將提供個性化的解答，幫助大家在保險問題上更有信心和瞭解。

本次講座不僅適合為家庭未來做長遠打算的家長，也歡迎年輕人和對保險感興趣的社區居民參加。報名電話是(408) 252-7070。

金山灣區「媽媽教室」希望通過此次講座讓社區居民加深對保險的理解，將保險作為家庭安全的一道屏障，共同學習如何利用保險來守護家庭幸福、規避生活中的潛在風險。

保險 灣區 加州

上一則

金山地方選舉決定城市未來走向 將選出市長、市議員等關鍵職位

下一則

去垃圾場路上順手買了幾張彩券 加州男意外中200萬

延伸閱讀

金山地方選舉決定城市未來走向 將選出市長、市議員等關鍵職位

金山地方選舉決定城市未來走向 將選出市長、市議員等關鍵職位
選舉倒數 灣區多縣開放提前投票中心

選舉倒數 灣區多縣開放提前投票中心
灣區知名創投家朱偉人 一趟飛機旅程 鼓動陳小焱參選

灣區知名創投家朱偉人 一趟飛機旅程 鼓動陳小焱參選
灣區過橋費喊漲 若提案通過2030年可能漲至11.5元

灣區過橋費喊漲 若提案通過2030年可能漲至11.5元
私人保險公司利用居家診斷漏洞 紅藍卡多付42億經費

私人保險公司利用居家診斷漏洞 紅藍卡多付42億經費

熱門新聞

位於南加好萊塢山一座豪宅遭塗鴉覆蓋。（FOX 11電視台畫面）

在加州擅自占屋超過30天可獲租賃權 若繳稅5年還可能逆權占有

2024-10-22 02:21
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

聯合市警方尋找失蹤95歲婦人 卻發現她家馬桶上坐著一具木乃伊化男屍

2024-10-23 21:09
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

尋找加州失蹤老婦 驚見她家馬桶坐著半木乃伊男屍

2024-10-24 12:51
舊金山前Westfield購物中心的命運，將由11月14日舉行的拍賣決定。(截取自電視畫面)

舊金山前Westfield購物中心 11月14日法拍

2024-10-22 13:15
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

特斯拉當警車 開上路肩追歹徒 會自動煞停

2024-10-23 17:51
聯邦調查局破獲加州與附近地區大型ATM竊盜集團案件。(圖截取自電視畫面)

FBI破獲ATM竊盜集團 10匪從好萊塢偷到西雅圖

2024-10-26 02:20

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣