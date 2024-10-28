黎慧心籲年輕人選出「改變社區」代表

年輕選民支持黎慧心（右），呼籲投票選出真正的社區代表。（受訪者供圖）

隨著舊金山市議員選舉的日益臨近，第三區市議員候選人黎慧心獲得了眾多年輕選民的支持。她呼籲更多年輕人行使投票權，選出能夠真正為社區帶來改變的代表。

有年輕選民代表表示，黎慧心的故事充滿了勵志與堅毅。她自小在香港的公屋由祖母撫養長大，並立下志向，學成後要回饋社區。16歲移民加州 後，黎慧心憑著認真刻苦的學習，成功從柏克萊加大 及哈佛大學畢業。黎慧心擁有19年的公共服務、非牟利組織以及商業經驗。

作為一位為民服務的領袖，在過去19年，黎慧心任市交通局委員會董事期間，成功增加了Muni公交系統的公共安全預算。

黎慧心一直以來都是公共安全的倡導者，她承諾會聘請雙語巡警，在商業走廊安裝閉路電視，加強社區治安。

黎慧心表示，她與其他候選人一樣，期望為第三區帶來改變。但對她來說，重要的不在於誰最想改變，而是誰能真正實現改變。她強調，能夠與市議會、市長辦公室和市府各部門緊密合作，取得共識，才是實現社區願景的關鍵。

新移民代表，熱愛參與社區服務的第三區年輕選民薛婉瑩表示：「我支持黎慧心。因為她對社區無私奉獻的精神讓我感到共鳴。我相信，在黎慧心的帶領下，第三區會變得更加安全和繁榮。」