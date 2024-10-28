邁珍：增加警察人數 強化列治文區治安

部分關心地方政治的基督教領導人，日前與舊金山第一選區市議員候選人邁珍舉行圓桌會議，交流有關對第一選區的意見。(余健強提供)

部分關心地方政治的基督教領導人，日前與舊金山 第一選區市議員候選人邁珍舉行圓桌會議，交流有關對第一選區的意見。基督教人士反映他們對警察短缺、維持公共治安、小商業的困境，學生教育，家庭架構的動搖，小業主生存被壓逼、沒有得到適當支持等議題的擔憂，並與邁珍作深入探討。

在討論中邁珍表示，對公共治安問題心有同感。她一直認為先要和警察有緊密的合作。她多年來一直支持警察。所以這次競選，她也得到警察團體的認可和支持。她指出，現在警察人數不足。必須減少警察職位空缺，增加警察人手。

邁珍表示，如果她當選，會把辦公室設在列治文區，方便第一選區市民到她辦公室和她聯系，不需要到市政廳去找她。她希望每月有市政廳會議，與警察首長不斷有交流，表達任何治安上的需求，讓警察充份瞭解市民的憂慮。遇到治安問題能盡快報案，能促進列治文區的治安穩定。

她希望減少當地無家可歸者的數量，清除他們的營地，為他們安置住所，讓他們不再在街上露宿，整頓市容。並且減少毒販和罪販的活動

基督教人士反映，當地缺乏泊車車位直接影響小商業。人流量減低，加上塗鴉、盜窃不斷增加、導致成本增加。

邁珍表示，她也是小商業人士，感同身受。例如塗鴉，現時法例要業主和小商業負責清除。她希望將來政府能資助清潔費用。如果治安有進步，泊車位增多，小商家一定願意增加營業時間。

教育方面，邁珍表示，她有三個小孩，所以十分注重學童的需求。同時要有多些房屋資助，讓年輕家長能夠在列治文區居住。學校有足夠學生和經費。就不需縮班和關閉學校。她希望更多年輕家庭和孩子入住舊金山。如果當選第一區巿議員，她將致力堅固家庭架構，同時在教育上給學童正確的價值觀。

教會人士也討論到小業主所面對的問題，指出雖然很多租客 都十分好，然而也有一些租客使業主苦不勘言。現時政府條例比較傾向保護租客，因而對小業主沒有足夠的支持，可能受到很大經濟損失。這種情況對小業或租客都不公平。

邁珍表示，若當選，她希望能關注租客的需要，同時也要保獲業主的權益。希望對雙方都有平衡的利益保護。她也關注改善社區交通安全和便利。