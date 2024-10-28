夜幕降臨…費羅麗莊園慶祝萬聖節 探索古宅魅力

夜晚的費羅麗莊園。(記者龔玥╱攝影)

費羅麗莊園（Filoli Historic House and Garden）於10月16日至11月3日舉辦全新的萬聖節 特別活動「夜幕降臨」（Nightfall），為灣區居民和各地遊客帶來一場不同尋常的秋季盛宴。此次活動旨在於夜幕降臨後讓人們踏入這座百年歷史的莊園，在黑暗與燭光的輝映中感受那份融合了歷史、神祕和秋季節日氛圍的特別體驗。

記者在現場所見，夜晚的費羅麗在哥特式布景和微微閃爍的燭光映襯下顯得莊嚴而神祕。遊客沿著燭火閃爍的長廊前行，彷彿穿越時空，置身於古老的歲月中。草地上擺滿了各式各樣的南瓜燈，在夜色中閃爍著微光。這些奇妙的燈光效果不僅裝點了莊園的秋夜，更讓人感受到季節變換的魔力，營造出節日的溫暖與神祕氛圍。

費羅麗古宅內部也經過精心布置，大廳中央，一位身穿白裙的工作人員坐在微光燈影中，靜靜守候於此，為這座莊嚴的古宅增添了幾分神祕與安寧的氣息。她彷彿從歷史的陰影中浮現，為遊客開啟了一場超越時空的旅程。而在宅邸的另一角，特別設置了塔羅牌占卜攤位，遊客可以帶著好奇心前去詢問，由塔羅大師耐心解答，遊客能夠在她的溫暖指引下找到人生的啟示。

身穿白裙的工作人員增添了幾分神秘與安寧的氣息。(記者龔玥╱攝影) 費羅麗莊園內設有諮詢攤位。(記者龔玥╱攝影)

莊園的花園中則充滿著輕快的音樂氛圍，歌手演唱耳熟能詳的經典曲目，歌聲在夜空中迴盪。遊客們紛紛加入合唱。伴隨著清涼的秋夜微風，大家在熟悉的旋律中共用歡樂時光。這種溫暖與神祕的融合讓這個萬聖節之夜獨具魅力，留下無數難忘的瞬間與回憶。