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國會第16區候選人李卡多：競選不為成名 只為做事

記者葛歆睿 /╱聖荷西報導
李卡多因此次競選寫下的一本名為「Let’s Get it Done」的書，細地闡述了他對重要議題的的見解，並針對提出了具體的解決方案。(記者葛歆睿╱製圖）
李卡多因此次競選寫下的一本名為「Let’s Get it Done」的書，細地闡述了他對重要議題的的見解，並針對提出了具體的解決方案。(記者葛歆睿╱製圖）

國會第16區聯邦眾議員候選人、前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo），在距11月5日選舉日僅剩不到兩周時接受本報專訪，分享他因此次競選寫下的一本名為「Let’s Get it Done」的書。他強調，競選不為成名，只為做事。

在這本目前130頁的書中，李卡多詳細地闡述了他對重要議題的的見解，包括：住房負擔能力、生活成本、遊民、犯罪、環境與環境、生育權利、捍衛民主、教育、創新與勞動力，並針對提出了具體的解決方案。

李卡多透露，自從擔任16區國會議員32年的艾許 (Anna Eshoo)宣布退休，他就開始寫這本書。當時剛完成兩屆市長任期的他甚至還沒有決定參選。

「我覺得當我擔任市長時聖荷西取得了很大的成功。市長可以完成很多事情。」他說，國會則完全不同，「眾議院有454名同事，與他們一起工作一切都慢得多，幾個月甚至幾年都看不到結果。特別是現在的國會如此分裂，是半個世紀以來效率最低的國會。」

李卡多稱，他寫書的初衷，是為了讓自己相信「國會可以獲得成果」。寫著寫著，他發現這既可以幫助澄清他在重要議題上的立場，也是以身作則傳達一個重要信息：「需要像對待成年人一樣對待選民」。

「我認為多年來政客們一直在幼稚地對待選民，向他們扔口號而不是解決方案。選民對此感到厭倦，尤其是在這個選區，超過三分之二的成年選民受過大學教育。」他說，「我們經常看到候選人用幾個點來敷衍，實際上並沒有提供任何幫助。」

李卡多深知競選時討論重要議題的細節存在風險，容易被對手挑毛病並用以攻擊。但他相信，受過教育、精明的選民，在了解足夠信息的情況下，有能力分辨他政策提議的好壞，並作出自己的判斷。

李卡多在這本書中寄予了他對改變這個國家政治對話的希望。他看到兩黨對社會問題互相指責，問題得不到解決，分歧卻進一步加深。而他在當市長期間，與許多觀點不同的人打過交道，並從中注意到，當對話從問題歸咎於誰轉為解決方案時，雙方語氣就會緩和下來，並開始真正思考，對話也變得更有建設性。

「你可能仍然不同意解決方案，但可以以更好的方式不同意，」李卡多說，「我們將從矽谷這個小角落開始，因為許多偉大的想法從這裡開始並傳播到全國各地，希望我們能夠鼓勵其他人也推動成功的對話和解決方案。」

李卡多坦言，這本書中的想法並不全部來自他本人。他對許多問題的了解與認識，都來自與民眾、政策制定者、各行業專家和倡議者們交談，並也聽取了很多意見。在整個競選過程中，他最享受的部分就是走進社區敲門，聆聽民眾的聲音。「因為這樣真的可以學到很多東西，」他說，在為選舉最後衝刺的幾天里，會繼續了解選民希望國會解決什麼，並與他們討論解決方案，「我競選國會不為成為誰，而是想做點什麼」。

李卡多在此次競選中獲得了眾多華裔官員和社區領袖的支持，包括舊金山市府律師邱信福（David Chiu）、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、副市長邵阳（Dr. Yang Shao），洛斯蓋圖 - 薩拉度加聯合學區委員曾景琳（Katherine Tseng）、前加州眾議員朱感生（Kansen Chu）、前薩拉度加市長朱淑玲（Emily Lo）、洛斯蓋圖 - 薩拉度加聯合高中學區委員張琛（Cynthia Chang）、前舊金山灣區台灣商會會長周信傑（Dr. Joe Chou）。

眾議員 舊金山 學區

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