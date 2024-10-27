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爭霸舊金山 布里德籌款額低於羅偉 但捐款人數最多

編譯廖宜怡╱綜合報導
紀事報分析發現，籌款金額最高的舊金山市長候選人羅偉有很多支持者住在普利西迪歐區附近。（美聯社）
紀事報分析發現，籌款金額最高的舊金山市長候選人羅偉有很多支持者住在普利西迪歐區附近。（美聯社）

隨著選舉日的接近，舊金山市長選舉正如火如荼進行，候選人及其支持者無不加足馬力增加競選活動的支出，包括顧問、廣告和人員等方面。

為了了解候選人在這次選舉中已投入多少經費、哪些候選人獲得最多捐款，以及他們的捐款人都是哪些人，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）對主要候選人的捐款數據進行追蹤分析，有了以下發現。

億萬富豪哈斯（Mimi Haas）去年12月捐出100萬元給支持其子羅偉（Daniel Lurie）的政治行動委員會。由於這筆捐款是這次選舉當時收到的最大筆捐款，也是舊金山市長選舉25年來的最大金額捐款，引起極大的轟動。這張支票以及其他大筆捐款，加上羅偉自掏腰包的近900萬元競選經費，使羅偉的競選資金累積超過1500萬元，讓他有機會在選舉期間進行大量宣傳，向潛在選民介紹他個人及其政見。

紀事報指出，儘管現任市長布里德（London Breed）的籌款總金額低於羅偉，但她擁有的捐款者人數是最多的。聯邦選舉研究發現，花最多錢的候選人並不一定是最終當選人，而且現任官員從競選支出中受益的程度並不會高於挑戰者。

布里德的另一項優勢是，她有比其他候選人更多的時間準備競選。紀事報指出，布里德很早就開始為連任舖路，她此次選舉的第一筆捐款是在2021年獲得的。舊金山後來批准了一項措施，將市長選舉年份改為偶數年，這使布里德的市長任期延長了一年，同時有更多時間爭取支持。

紀事報表示，今年市長選舉的最大捐款人是舊金山本身。根據2000年獲得選民通過的財務計畫，符合資格的舊金山市議員和市長候選人，可基於他們個人的政治委員會籌到的捐款金額，獲得市府提供的競選資金，市長候選人最多可獲得約120萬元，但必須遵守支出限制。據了解，除了羅偉，其他市長候選人都提出了申請。

根據紀事報的統計，這次選舉的高額捐款通常來自有閒錢的人，包括科技公司高層、創投家和富裕慈善家，最大筆捐款是來自羅偉本人，為840萬元。布里德獲得的最大一筆捐款為來自前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）的120萬元，也是此次選舉金額第二高的捐款。

統計還發現，這次市長選舉的捐款人絕大部分住在加州，其中一半以上住在舊金山。最多捐款人居住的地區位於舊金山普利西迪歐區（Presidio）附近，它們是涵蓋部分列治文區（Richmond）和下太平洋崗區（Lower Pacific Heights）的郵區94118和94115，羅偉在這兩個郵區吸引了許多選民捐款給他。

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