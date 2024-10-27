爭霸舊金山 布里德籌款額低於羅偉 但捐款人數最多
隨著選舉日的接近，舊金山市長選舉正如火如荼進行，候選人及其支持者無不加足馬力增加競選活動的支出，包括顧問、廣告和人員等方面。
為了了解候選人在這次選舉中已投入多少經費、哪些候選人獲得最多捐款，以及他們的捐款人都是哪些人，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）對主要候選人的捐款數據進行追蹤分析，有了以下發現。
億萬富豪哈斯（Mimi Haas）去年12月捐出100萬元給支持其子羅偉（Daniel Lurie）的政治行動委員會。由於這筆捐款是這次選舉當時收到的最大筆捐款，也是舊金山市長選舉25年來的最大金額捐款，引起極大的轟動。這張支票以及其他大筆捐款，加上羅偉自掏腰包的近900萬元競選經費，使羅偉的競選資金累積超過1500萬元，讓他有機會在選舉期間進行大量宣傳，向潛在選民介紹他個人及其政見。
紀事報指出，儘管現任市長布里德（London Breed）的籌款總金額低於羅偉，但她擁有的捐款者人數是最多的。聯邦選舉研究發現，花最多錢的候選人並不一定是最終當選人，而且現任官員從競選支出中受益的程度並不會高於挑戰者。
布里德的另一項優勢是，她有比其他候選人更多的時間準備競選。紀事報指出，布里德很早就開始為連任舖路，她此次選舉的第一筆捐款是在2021年獲得的。舊金山後來批准了一項措施，將市長選舉年份改為偶數年，這使布里德的市長任期延長了一年，同時有更多時間爭取支持。
紀事報表示，今年市長選舉的最大捐款人是舊金山本身。根據2000年獲得選民通過的財務計畫，符合資格的舊金山市議員和市長候選人，可基於他們個人的政治委員會籌到的捐款金額，獲得市府提供的競選資金，市長候選人最多可獲得約120萬元，但必須遵守支出限制。據了解，除了羅偉，其他市長候選人都提出了申請。
根據紀事報的統計，這次選舉的高額捐款通常來自有閒錢的人，包括科技公司高層、創投家和富裕慈善家，最大筆捐款是來自羅偉本人，為840萬元。布里德獲得的最大一筆捐款為來自前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）的120萬元，也是此次選舉金額第二高的捐款。
統計還發現，這次市長選舉的捐款人絕大部分住在加州，其中一半以上住在舊金山。最多捐款人居住的地區位於舊金山普利西迪歐區（Presidio）附近，它們是涵蓋部分列治文區（Richmond）和下太平洋崗區（Lower Pacific Heights）的郵區94118和94115，羅偉在這兩個郵區吸引了許多選民捐款給他。
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