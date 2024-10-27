涉對女副校長施暴 16歲男被控2重罪

圖為聖拉蒙的加州高中（California High School）。(谷歌地圖)

一名聖拉蒙谷聯合學區 （San Ramon Valley USD）的16歲高中男生，涉嫌對一名女副校長施暴，當晚便被警方逮捕並控以重罪，學區重申，這種行為絕對不會被寬容。

舊金山 紀事報報導，這個事件是18日發生在聖拉蒙谷學區的加州 高中（California High School），那天晚上是學校的返校舞會（homecoming dance）。據報導，晚間8時45分左右，副校長走向在停車場上的兩名少年，提醒他們提前離開舞會是不被允許的，雙方因而起了爭執，接著出現肢體衝突動作，兩名少年中的一個抓住副校長的頭髮，把她在停車場上拖行。

那兩位少年肇事後逃跑。聖拉蒙市警局接到報案後，在施暴少年的家中找到他，隨即將他逮捕送入少年拘留所，並提控重罪傷害（felony assault）和綁架（kidnapping）。

聖拉蒙谷學區後來宣布，施暴的學生不是加州高中的學生，但他是學區內另一所高中的學生。學校將在調查後對這位學生施予適當的處罰。康曲柯士達縣地檢長已經正式對這位少年提出上述兩項罪名。受害的女副校長後來被送到急診室治療，學區正配合警方調查這個事件。