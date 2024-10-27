范斯解釋「仇警」言論 是否又是謊言?

范斯16日在一場造勢會上，終於說出「川普沒有輸掉2020的大選」(CNN電視截圖)

共和黨副總統候選人范斯 （J.D. Vance）在2014年發的一份電郵中說「我恨警察」（I hate the police）。最近他跟紐約時報 （New York Times）會談的時候，解釋那是他的車中物品被偷以後，對警察的應變不滿所發的怨言。但根據舊金山市警局的紀錄，偷竊事件應該是發生在2015年8月。那麼，范斯是否再次說謊了？

舊金山紀事報報導，該報向舊金山市警局索取范斯夫婦的汽車中物品遭竊紀錄。市警局發言人魯卡（Robert Rueca）找到一份警察報告，那個事件發生在2015年8月15日，而且是到了三年之後的2018年8月14日才在網路上報案的。

范斯的車是停在第16街與米慎街交口附近。范斯指出他的一支手提箱被人打破車窗偷走，裡面有個人的和有價值的物件。這是線上報案系統裡所記載的資訊。

范斯的一位發言人淡化范斯告訴紐約時報的話，只說范斯對一件單獨事件的反應，並不是他一貫對警察的態度。范斯因為過去說過的虛假言論(false statements)受到許多批評，包括他堅持俄亥俄州春田市的海地移民偷鄰居的寵物來吃。

另外，范斯的政治態度180度大反轉也被許多人譏笑。2016年川普 在大選中勝出，當時范斯是川普的堅決反對者。後來卻成為川普最堅定的盟友之一。

紐約時報在採訪范斯的時候，提到范斯過去在耶魯法學院時與奈爾森（Sofia Nelson）的友誼。奈爾森是個變性人，她把從2014年到2017年兩人之間的90份電郵與簡訊送給紐約時報看。雖然兩人之間的政治觀點截然不同，但兩人的溝通卻都是互相敬重，有時候甚至可說是互相喜歡。

後來范斯公開宣揚要禁止變性醫療的觀點以後，兩人開始疏遠。在2014年范斯給奈爾森的一份電郵中，范斯說了「我恨警察」。另外，16日范斯在一場造勢會上，終於說出「川普沒有輸掉2020的大選」。過去他被問到這個問題時，總是把話題岔開，不正面回答。