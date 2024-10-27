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增收空置稅？南太浩湖11月投票 若通過首年須繳3000元

記者江碩涵／綜合報導
N提案主要是針對「半年以上」無人居住的房屋徵稅，許多人將太浩湖房屋當作度假屋、投資屋或Airbnb民宿使用。（記者江碩涵／攝影）
N提案主要是針對「半年以上」無人居住的房屋徵稅，許多人將太浩湖房屋當作度假屋、投資屋或Airbnb民宿使用。（記者江碩涵／攝影）

南太浩湖居民將在11月選舉中針對一項有爭議的N提案進行投票。N提案主要是針對「半年以上」無人居住的房屋徵稅，太浩湖是熱門觀光景點，許多屋主住在灣區或其他地區，將太浩湖的房屋作為度假屋、投資屋或Airbnb民宿使用，若增稅，恐引起很大的反彈。

根據KCRA3報導，2022年美國人口普查，南太浩湖44%的房屋全年大部分時間都處於空置狀態。當房屋一年中無人居住時間超過183天，就會被視為「空置」。

根據N提案內容顯示，若通過提案，屋主第一年必須繳納3000元的空置稅，接下來的幾年內，稅收將一路增加到6000元或更多。

N提案內容還規定，此空置稅收將來會用在住房、道路、交通以及行政和法律費用，如果獲得通過，新稅將於2026 年開始生效。

N提案一提出後，正反兩方意見就開始出現了。反對N提案的主要以太浩湖商會（The Tahoe Chamber）、南太浩湖住宿協會（the South Lake Tahoe Lodging Association）等相關商業組織與團體為主。

為了反對N提案，這些團體組成了「停止太浩湖空置稅（Stop the Tahoe Vacancy Tax）」組織。停止太浩湖空置稅組織聯合主席特薩拉（Steve Teshara）表示，南太浩湖多年來一直是人們作為度假屋、第二屋的選擇，屋主不應該為了少繳稅，而被迫出租房屋。

特薩拉說，這對第二屋的屋主來說，許多方面上都相當不利，對社區發展也很不利，尤其這些第二屋屋主是當地小商業主要消費者，會帶來許多商機。

特薩拉說，大多數被N提案鎖定必須繳稅的人，在太浩湖根本無法投票，因為他們可能是在主要居住地登記投票的，若如此，這項投票是否還具公平標準呢？

至於支持N提案的人，以「支持N提案（Yes on Measure N）」這個組織為主。支持N提案組織成員Amelia Richmond表示，這項稅收對於解決南太浩湖面臨的住房危機，是非常必要的。

Richmond說，這些空置房屋確實對社區的人們購屋造成影響，也導致原本社區內的家庭和年輕人被迫離開太浩湖，甚至影響當地的小商業，因為員工找不到住房因此離開，而當地小商業、企業也找不到員工。

她表示，N提案的目標不是要趕走第二屋屋主，而是鼓勵更多家庭入住，從而促進當地經濟。

N提案主要是針對「半年以上」無人居住的房屋徵稅，許多人將太浩湖房屋當作度假屋、投...
N提案主要是針對「半年以上」無人居住的房屋徵稅，許多人將太浩湖房屋當作度假屋、投資屋或Airbnb民宿使用。（記者江碩涵／攝影）

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