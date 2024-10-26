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舊金山市長候選人羅偉最後衝刺 爭取選民支持

記者夏彥／舊金山報導
羅偉走進社區傾聽民眾心聲。（記者李怡／攝影）
羅偉走進社區傾聽民眾心聲。（記者李怡／攝影）

隨著選舉臨近，舊金山市長候選人羅偉（Daniel Lurie）競選團隊25日宣布，在本次競選活動中，羅偉與選民互動，達到了一個里程碑，已敲響超過10萬戶門、進行超過37萬次選民通話。在距離選舉日不到兩周的關鍵階段，羅偉團隊還在爭取更多選民的支持。

羅偉表示，從競選的第一天起，就承諾要成為這場競賽中最努力的團隊，現在我們已經為選舉的最後衝刺做好了充分準備。我們將持續推動，將責任和創新解決方案的訊息傳遞至舊金山的每一個社區。

在這場市長選舉中，羅偉的競選活動投入大量人力進行面對面互動，無論是敲門還是致電，皆旨在接觸更多選民、讓市民了解其願景，並在關鍵時刻爭取更多選票。他的競選網站也提供了多種參與機會。

羅偉走進社區傾聽民眾心聲。（記者李怡／攝影）
羅偉走進社區傾聽民眾心聲。（記者李怡／攝影）

羅偉出生成長在舊金山，對這座城市的社會需求有著深刻認識。2005年，他創立Tipping Point Community，歷來已籌集了超過5億美元，為數十萬灣區家庭提供住房、就業等服務。

此外，羅偉於去年共同創立了Civic Joy Fund，是一個旨在提升市民參與、協助舊金山經濟復甦的組織。他曾推動100%使用工會勞工建設的可負擔住房項目，項目按時完工，並在預算之內完成，成為推動城市建設的成功範例。

2013年，時任市長李孟賢（Ed Lee）委任羅偉為舊金山灣區第50屆超級盃主辦委員會的領導人。該活動為舊金山地區帶來了超過2.4億美元的經濟效益。羅偉在舉辦大型活動中展示出的領導能力，為其競選市長增添了強而有力的說服力。

作為市長候選人，他承諾將持續推動可負擔住房、公共安全、經濟復甦等關鍵議題。他的競選信息重點在於責任和創新解決方案，並表明他將與市民共同努力，解決舊金山面臨的棘手問題。

羅偉的競選活動願景，包括將舊金山打造成一個更具包容性和公平性的城市，讓所有市民無論其背景和經濟條件，都能享有穩定的生活環境。他特別強調，通過Civic Joy Fund和Tipping Point等組織的運作，他深知激發市民參與、建立社區聯結的必要性，這將成為他推動城市進步的重要工具。

羅偉的競選團隊稱，在不到兩周的時間裡，羅偉將繼續通過敲門、致電和社區活動，將其信息傳遞給每一位選民，以期贏得選民的信任，帶領舊金山迎向未來。

羅偉走進社區傾聽民眾心聲。（記者李怡／攝影）
羅偉走進社區傾聽民眾心聲。（記者李怡／攝影）

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