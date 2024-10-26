舊金山獲加州「支持住房」認證 將獲更多金援

舊金山獲加州「支持住房」認證，有助加大可負擔住房建設。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）與加州參議員 威善高（Scott Wiener）、市議員梅義嘉、孟達文25日在第七區海特區（Haight-Ashbury）首個160個可負擔住房單位前共同宣布，舊金山獲得了加州「支持住房」認證，這是該市在加速住房建設方面的顯著進展，也為獲取加州住房及交通資金開闢了新機會。

會上布里德向已故的市長李孟賢（Ed Lee）致敬，稱讚其在任期間幫助推動了該地點的收購和重新開發計畫，將其稱為夢想成真的一刻。

舊金山獲加州「支持住房」認證，有助加大可負擔住房建設。（記者李怡／攝影）

布里德指出，加州近日將舊金山列為「支持住房」的城市，這一新身分意味著該市將獲得更多州資金支援，用於住房、就業和基礎設施建設。布里德說，「這是我們的一次長足進步」，並表示自2021年以來市議會的態度已有重大轉變，隨著住房政策的開放，舊金山會迎來住房繁榮。

布里德提到，近年來市政府在消除開發障礙、降低影響費用、加快審批流程方面取得了進展。她還特別感謝州參議員威善高，稱其在州立法中所推動的「支持住房」政策為市政提供了寶貴的資金和競爭優勢。

舊金山獲加州「支持住房」認證，有助加大可負擔住房建設。（記者李怡／攝影）

威善高指出，這種「支持住房」的指定是對符合州政策的城市的獎勵，而舊金山由於領導層的努力而成功獲得這一稱號。舊金山的政策變革展示了該市擺脫歷史住房困境的決心。

舊金山市議員梅義嘉出席活動，她說，舊金山的住房政策不僅僅是滿足當前的需求，更是為未來的城市發展奠定基礎。隨著市政府推動的重劃提案，將使得整個城市能夠為未來的居民提供安全和經濟適用的居住環境。「西區的住房計畫展示了我們的決心，這裡將成為下一代居住的理想之地。」