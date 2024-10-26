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罷免阿縣地檢長官善貞 紀事報表態支持

記者劉先進／屋崙報導
舊金山紀事報背書支持罷免阿縣地檢長官善貞。（記者劉先進╱攝影）
舊金山紀事報背書支持罷免阿縣地檢長官善貞。（記者劉先進╱攝影）

11月面臨罷免公投的阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price），再遇不利消息。舊金山紀事報表示，支持罷免。雖然毫不懷疑官善貞擔任地檢長期間、曾遭種族歧視，但這並不能掩蓋或原諒，她經常無法勝任一些最基本的工作，並一再推卸責任給他人，而不是為失誤擔責。

官善貞上任數月，反對方就組織罷免，認為她縱容犯罪，導致治安惡化，生命財產都受到威脅。但一些支持者認為，如今犯罪在下降，最差的治安狀況，是在官善貞上任前發生的。

紀事報說，官善貞毫不掩飾「進步議程」，希望改革地檢長辦公室的工作方式，包括限制使用加刑，釋放更多審前被告，對面臨長期監禁的罪犯進行重新判決，結束將青少年作為成年人起訴的做法，並打擊警員的不當行為。罷免應是用來處理嚴重無能或嚴重失職官員的最後手段。一方面，官善貞採取有意義的措施，為辦公室的精神健康、性侵犯、家庭暴力、重罪審判和少年司法部門增加人手。擴大對受害者倡導者的服務，包括增加數個華裔倡導者，服務華人社區，並擴大消費者司法局的職權範圍。該局幫助取得一些令人矚目的勝利，包括4900萬的全州和解，解決屋崙凱瑟醫院不當處置危險醫療廢物和患者私人資訊的指控。

另一方面，官善貞任職時間短暫，缺乏檢察官經驗。紀事報批評她上任期間，有1000多起輕罪案件超過訴訟時效而未被起訴。官善貞則表示，已向阿縣一法院增派一組工作人員，解決案件積壓。但她不知道需要多長時間才能清理完案件。她將此歸咎於前任地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）創建的有缺陷的案件管理系統，但歐瑪麗反駁，後者還支持罷免。

官善貞被指責僱用男友，玩弄裙帶關係。此人因涉嫌敲詐勒索而受到聯邦調查局的調查，官善貞以六位數的薪水將其聘為「高級專案專家」，但具體職責仍不清楚。

紀事報認為，官善貞常無法勝任工作的一些最基本方面，並一再推卸責任，應該被罷免。

舊金山紀事報背書支持罷免阿縣地檢長官善貞。（記者劉先進╱翻攝）
舊金山紀事報背書支持罷免阿縣地檢長官善貞。（記者劉先進╱翻攝）

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