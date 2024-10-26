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聯邦陪審團裁決打疫苗與員工信仰衝突 BART被判賠780萬元

記者夏彥／舊金山報導
聯邦陪審團裁決，要求BART向六名前員工賠償超過780萬元。（受訪者供圖）
聯邦陪審團裁決，要求BART向六名前員工賠償超過780萬元。（受訪者供圖）

聯邦陪審團25日對舊金山灣區捷運系統（BART）做出一項重磅裁決，要求BART向六名前員工賠償超過780萬元。因個別員工申請了針對COVID-19疫苗的宗教豁免，但全部遭到BART拒絕，最終員工遭解雇。

這次陪審團由8人組成，經過兩天討論後，一致裁定BART違反了這些員工的宗教自由權。每位員工將獲得超過100萬元的賠償。太平洋司法研究所（PJI）自2022年起就代理這些員工，這場勝訴對他們意義重大，也可能影響全美其他類似案件。

陪審團先是裁定BART無法證明為員工提供豁免會帶來「不當困難」。隨後，陪審團也確認了所有員工的證據，顯示疫苗要求確實與他們的信仰產生了衝突。最後，陪審團接受了原告經濟專家的數據，並在每位員工的損失賠償中額外增加了100萬元。

在審判中，陪審團還聽取了員工的證詞，了解到其中一些人在公司服務超過30年，甚至有完美出勤紀錄，卻因拒絕接種疫苗而遭到解雇。BART辯稱部分員工的拒絕原因並非宗教信仰，而是其他因素，但陪審團並未接受這一說法。

PJI總裁達克斯（Brad Dacus）稱這次裁決為「舊金山法律界的地震」，並讚揚了團隊和當事人的努力。

PJI首席律師凱文（Kevin Snider）說：「這些員工選擇放棄工作也不放棄信仰，這證明了他們的堅定信念。」他表示，經過三年的奮鬥，員工們終於感到被理解和支持。

灣區僑社領袖李少敏（Frank Lee）強調，這宗標誌性的宗教自由案件為各界敲響了警鐘，「宗教自由和豁免權利必須受到尊重。」

目前，PJI在全美仍代理數百名因疫苗豁免被解雇的員工，這次裁決可能成為類似案件的參考。

截止到發稿前，未收到灣區捷運的回應。

疫苗 灣區 舊金山

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