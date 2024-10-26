萬聖節前周末 灣區封街熱鬧慶賀 不給糖就搗蛋

往年桑塔納商店街萬聖節活動會邀請街頭藝人表演，增加萬聖節氣氛。（記者孫愛薇／攝影）

萬聖節 即將到來，在萬聖節前一個周末灣區 各地城市舉辦封街發糖活動，由於萬聖節適逢平日，不少商店街改以萬聖節前的周末舉辦各項有趣活動，不僅能吸引小朋友的前來遊玩還能帶動商店街商街，期間限定封街還能讓家長帶著孩童安心參與活動。

1.蒙洛公園市(Menlo Park)

蒙洛公園市將於10月26日上午11時至下午2時，在蒙洛公園市市中心舉辦「Halloween Hoopla」，活動從11時的萬聖節變裝遊行開始，一路沿著市中心商店街接受歡呼，直到佛利蒙公園，在公園內設有各項好玩的遊戲攤位等著小朋友，同時商店家將有「不給糖就搗蛋 」活動。

2.山景城(Mountain View)

10月26日下午1時到5時，在山景城市區Castro street舉辦封街派糖活動，在商店街上有15個店家將提供派糖與小禮物贈送，其中商店街的Montle Carlo酒吧餐廳在下午2時到6時，還將布置成家庭友善的萬聖節鬼屋，邀請大人小孩一同免費入場遊玩。

3.金寶市(Campbell)

在萬聖節備受灣區居民矚目的金寶市，不僅有多戶居民的萬聖節布置遠富盛名，往年的金寶市市中心萬聖節活動都塞爆湧進的人潮，今年活動將在10月27日下午4時到6時在金寶市市中心舉行，主題為「Creepy Crawly Halloween Trick-or-Treat」，活動將有商店派糖，還有吸睛的獨特萬聖節變裝，主辦單位提醒遊客，現場將擁擠且不易找到車位，如果帶較為敏感的小孩與動物，需要額外注意。

4.桑塔納商店街(Santana Row)