盼改善治安 林偉文參選密爾比達市議員

因住家治安問題，林偉文決定參選市議員，從政策面改善治安。（記者孫愛薇／攝影）

因為家中孩子的就學，因此點燃林偉文對於教育的熱情，主動參與學區各項事務，超過13年的參與社區經驗。近年因加州政府主導的「Homekey」遊民 庇護所，在林偉文居家附近也興建了一所遊民庇護所，導致林偉文居家安全屢屢遭到侵犯，讓他重拾競選念頭，決定參選密爾比達 市議員，為自己與居民的治安問題發聲。

林偉文決定參選的契機之一，是有感所居住的區域犯罪率的上升，他分析這與加州州長所推行的「Homekey」有關，計畫中將一些就舊旅社改造成遊民庇護所，林偉文住家附近的旅社就被收購改建，自此之後犯罪率逐漸上升，幾乎每晚都能聽到警車與救護車的警笛聲。

他還親眼目睹鄰居的信件遭到賊人偷竊，「有人會走到每家每戶去打開信箱偷信。我家門前的攝像頭曾拍到有人打開信箱偷信」。幾個月前，還有一名男子試圖打開林偉文住家街道上的每輛車，當時他的車停在車道上，並未上鎖，該名男子進入車內後到處翻亂，雖然車內並無貴重物品，但第二天早上林偉文發現車道旁有掉落的物品，查看監控才發現是該名男子所為，雖然向警察報案，但最終僅留下報告，未有任何實質行動。

這次經驗促使林偉文加入競選，希望能透過政策的制定，讓密爾比達更加安全，希望能讓這座城市成為更好的居住地，共同進步。

畢業於柏克萊加州大學 的林偉文，取得聖荷西州立大學碩士學位，於灣區開啟工程與管理職涯，過去20年持續在科學科技創新委員會（Science, Technology, & Innovation Commission）中服務，並曾任職副主席兩年。他因孩子的教育，開始積極參與學校與學區事務，並擔任過密爾比達中文學校董事7年、社區諮詢委員會（ Community Board Advisory Council,CBAC）13年會員與6年主席，社區服務經驗豐富。