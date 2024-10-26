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睽違45年 聖荷西市府廣場再飄中華民國國旗

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
中華民國國旗從25日起，懸掛在聖荷西市政府前七天。（記者孫愛薇／攝影）
中華民國國旗從25日起，懸掛在聖荷西市政府前七天。（記者孫愛薇／攝影）

中華民國國旗重新飄揚在聖荷西市政府前廣場。由於聖荷西市議員Peter Ortiz感謝華美傳統基金會，積極推動募款來復原遭遊民損毀的中華文化公園，因而舉辦聖荷西雙十國慶升旗典禮 ，升旗儀式25日於市府前廣場舉行。

Peter Ortiz包辦此次典禮費用，他的服務選區內坐落著成立於1971年的中華文化公園，公園為中華民國政府捐贈給聖荷西市政府，園內中式建物皆一磚一瓦來自台灣。由於疫情間，園內中式建物遭到遊民破壞，在今年，華美傳統基金會發動社區與社團募款，計畫修復公園內的中山紀念堂與其他建物。

他表示，台灣社區在聖荷西的歷史中出現許多重要的政商與科技領袖，他感謝華美基金會促成公園修復。

Peter Ortiz極力促成此次升旗典禮。（記者孫愛薇／攝影）
Peter Ortiz極力促成此次升旗典禮。（記者孫愛薇／攝影）

中華文化公園的復原計畫由華美傳統基金會統籌募款，將有兩階段修復計畫，初步募款目標為300萬，修復第一階段將於2025年6月1日開始，包含最重要的中正紀念堂，預計在2026年6月30日完工，華美傳統基金會也將持續為公園募款日常維護資金。

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）表示，感謝在聖荷西的台裔社團，聖荷西與台灣的台南市是40年的友誼姐妹市，聖荷西與台灣有非常特別的關係，來自雙方在文化與經濟方便的互利，台灣關係著幾個非常重要的科技公司，輝達、美超微與台積電，矽谷能成為今天的矽谷，台灣社群的貢獻有著相當大的關係。

華美傳統基金會會長林大銳感謝馬漢市府團隊與Peter Ortiz的促成。他說，由於有中華文化公園的興建，在過去50年中成為展示中華文化的絕佳場所，未來的修復工程將重現這座具有歷史意義的地方，讓未來的世代能夠欣賞並傳承中華文化遺產。

馬漢感謝在聖荷西的台裔社團，並提及聖荷西與台灣的台南市是40年的友誼姐妹市。（記...
馬漢感謝在聖荷西的台裔社團，並提及聖荷西與台灣的台南市是40年的友誼姐妹市。（記者孫愛薇／攝影）

升旗典禮現場有梁舘白鶴醒獅團帶來舞獅演出、空軍大鵬聯誼會掌旗入場、台大校友會合唱團帶領國歌合唱，現場嘉賓有駐舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌、佛利蒙市市議員邵陽、金山國父紀念館董事長鍾維君、國民黨總支部常委王維、楊昆山、聖荷西台南姐妹市協會會長薛美英、中華聯誼會會長毛小苓、矽谷美華科技商會理事鄭應中、三民主義大同盟理事長寇惠風、三民主義大同盟名譽理事長張人睿、僑務諮詢委員胡立民等多位社區領袖與政治代表參與觀禮。

馬漢(左三)率市府團隊與Peter Ortiz(右三)頒發褒揚狀給華美傳統基金會...
馬漢(左三)率市府團隊與Peter Ortiz(右三)頒發褒揚狀給華美傳統基金會。（記者孫愛薇／攝影）

聖荷西 矽谷 中華民國

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