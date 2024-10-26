女排跨性別爭議延燒 川普：當選將禁出賽

聖荷西州大女排跨性別運動員爭議，持續發酵。(截取自電視畫面)

聖荷西 州大女排跨性別 運動員爭議持續發酵，前總統川普 日前在一場會議發表對跨性別者參與體育賽事的看法，表示若當選，將採行政命令禁止各層級跨性別運動員參賽。

「聖荷西信使報」報導，川普16日在福斯新聞頻道「The Faulkner Focus」節目播出的市政廳會議表示，總統禁止這樣做，不會讓相關情況發生，僅此而已。

川普在節目回答女性觀眾問題，當一名觀眾表達擔憂孫女在更衣室與體育隊伍的安全時，有關跨性別運動員的議題再度受到關注。儘管川普未指明聖荷西州大，但他明確指出10月10日在聖荷西州大Spartans隊主場、對抗聖地牙哥州大的一場比賽。

在第三局下半場時，Spartans以22比12落後，一名聖荷西州大球員擊中聖地牙哥州大球員上半身、導致其摔倒在地。這種情況在體育賽事相當常見，這名球員立即站起，在聖荷西州大贏得一分之前，再次發生衝撞。

有媒體報導，聖地牙哥州大球員臉部被擊中。川普說，從未見球擊中如此用力，其他球賽也可能有球員受到嚴重傷害，但跨性別者參與比賽，一定要阻止。

不過，聖地牙哥州大官員回應，他們的球員並未在比賽被擊中臉部或受傷。體育傳播主任麥克康尼(Jamie McConeghy)發給「舊金山紀事報」聲明表示，球擊中球員肩膀，她沒有受傷，也沒錯過比賽。

聖荷西州大女排隊球員斯魯瑟(Brooke Slusser)本月稍早加入一場訴訟，透露她有一名變性隊友，比其他女性運動員在身體上有優勢，比團隊其他人擊球力道更重、跳得更高。

已有四所學校以不明原因拒絕與聖荷西州大女子排球隊比賽，第五所學校內華達大學也可能如此做。內華達大學Wolf Pack球隊球員14日在保守派網站宣布，拒絕10月26日在雷諾與Spartans隊比賽，以反對「任何對女性運動員造成不公平比賽」；但數小時後，大學宣布不支持球員立場，並計畫主辦比賽。