我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

女排跨性別爭議延燒 川普：當選將禁出賽

編譯組／綜合報導
聖荷西州大女排跨性別運動員爭議，持續發酵。(截取自電視畫面)
聖荷西州大女排跨性別運動員爭議，持續發酵。(截取自電視畫面)

聖荷西州大女排跨性別運動員爭議持續發酵，前總統川普日前在一場會議發表對跨性別者參與體育賽事的看法，表示若當選，將採行政命令禁止各層級跨性別運動員參賽。

「聖荷西信使報」報導，川普16日在福斯新聞頻道「The Faulkner Focus」節目播出的市政廳會議表示，總統禁止這樣做，不會讓相關情況發生，僅此而已。

川普在節目回答女性觀眾問題，當一名觀眾表達擔憂孫女在更衣室與體育隊伍的安全時，有關跨性別運動員的議題再度受到關注。儘管川普未指明聖荷西州大，但他明確指出10月10日在聖荷西州大Spartans隊主場、對抗聖地牙哥州大的一場比賽。

在第三局下半場時，Spartans以22比12落後，一名聖荷西州大球員擊中聖地牙哥州大球員上半身、導致其摔倒在地。這種情況在體育賽事相當常見，這名球員立即站起，在聖荷西州大贏得一分之前，再次發生衝撞。

有媒體報導，聖地牙哥州大球員臉部被擊中。川普說，從未見球擊中如此用力，其他球賽也可能有球員受到嚴重傷害，但跨性別者參與比賽，一定要阻止。

不過，聖地牙哥州大官員回應，他們的球員並未在比賽被擊中臉部或受傷。體育傳播主任麥克康尼(Jamie McConeghy)發給「舊金山紀事報」聲明表示，球擊中球員肩膀，她沒有受傷，也沒錯過比賽。

聖荷西州大女排隊球員斯魯瑟(Brooke Slusser)本月稍早加入一場訴訟，透露她有一名變性隊友，比其他女性運動員在身體上有優勢，比團隊其他人擊球力道更重、跳得更高。

已有四所學校以不明原因拒絕與聖荷西州大女子排球隊比賽，第五所學校內華達大學也可能如此做。內華達大學Wolf Pack球隊球員14日在保守派網站宣布，拒絕10月26日在雷諾與Spartans隊比賽，以反對「任何對女性運動員造成不公平比賽」；但數小時後，大學宣布不支持球員立場，並計畫主辦比賽。

聖荷西 川普 跨性別

上一則

加州巴洛阿圖洽談特斯拉 測試自駕計程車

下一則

盼改善治安 林偉文參選密爾比達市議員

延伸閱讀

銀彈對決 賀錦麗、川普陣營16天燒了5億元

銀彈對決 賀錦麗、川普陣營16天燒了5億元
大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機
前國安顧問波頓：川普若回鍋 台灣恐遭殃

前國安顧問波頓：川普若回鍋 台灣恐遭殃
紐時封關民調：賀錦麗與川普支持度48%平手

紐時封關民調：賀錦麗與川普支持度48%平手
挺巴群眾怒轟「不投支持種族屠殺者」 賀錦麗遭抗議次數領先川普

挺巴群眾怒轟「不投支持種族屠殺者」 賀錦麗遭抗議次數領先川普

熱門新聞

位於南加好萊塢山一座豪宅遭塗鴉覆蓋。（FOX 11電視台畫面）

在加州擅自占屋超過30天可獲租賃權 若繳稅5年還可能逆權占有

2024-10-22 02:21
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

聯合市警方尋找失蹤95歲婦人 卻發現她家馬桶上坐著一具木乃伊化男屍

2024-10-23 21:09
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

尋找加州失蹤老婦 驚見她家馬桶坐著半木乃伊男屍

2024-10-24 12:51
繼「永恆加州」後，又有一個以科技業人士為主的團體計畫在蘇諾瑪縣小鎮柯洛維德爾建設烏托邦。（取自X）

科技富豪又創烏托邦 灣區酒鄉打造夢想社區「艾斯梅拉達」

2024-10-21 02:20
「去你鴨的」的鴨腿飯。（Yelp）

興隆燒臘搬離唐人街 改名去你鴨的依然生意興隆

2024-10-17 22:19
舊金山前Westfield購物中心的命運，將由11月14日舉行的拍賣決定。(截取自電視畫面)

舊金山前Westfield購物中心 11月14日法拍

2024-10-22 13:15

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐