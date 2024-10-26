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華裔領袖 挺薩拉度加學委主席Melissa Stanis連任

記者葛歆睿／薩拉度加報導
薩拉托加多位華裔領袖，包括曾景琳(左二)、朱淑玲(右二)、董小雯(右一)等，都支持Stanis的連任競選，此外也支持首次競選SUSD學委的中國移民黃靜遠(右三)。（受訪者提供）
薩拉托加多位華裔領袖，包括曾景琳(左二)、朱淑玲(右二)、董小雯(右一)等，都支持Stanis的連任競選，此外也支持首次競選SUSD學委的中國移民黃靜遠(右三)。（受訪者提供）

薩拉度加聯合學區委員會（Saratoga Union School District，SUSD）現任主席Melisaa Stanis，競選學委連任獲得多位華裔領袖支持。她接受本報專訪表示，過去四年該學區在保持學術卓越、支持學生全面發展、提供多樣化和豐富的項目上取得進步，希望能夠作為學委繼續兌現承諾。

Stanis有兩個兒子，分別為16歲和12歲，都在薩拉托加的公立學校讀書，自2013年大兒子上幼兒園以來，她就一直是薩拉托加聯合學區的家長，從學校的志工服務開始，後來逐步參與到學區事務當中。

Stanis在2020年當選SUSD學委，上任後SUSD面臨的最大挑戰便是新冠肺炎疫情的肆虐，考慮到不同學生的需求，學區同時提供了實體和線上遠距的上課方式，並在疫情後安全地重新開放。

Stanis指出，學生們在學術表現上恢復很快，幾乎沒有受到太大影響，但在社交方面顯現了疫情期間人與人互動減少帶來的弊端。學區對此非常重視，至今仍在投入資源為疫情那幾屆新生提供額外幫助。

Stanis參與建立了一個早期系統支持計畫，以盡早發現在學業、社交、情緒、行為等各方面有困難的學生，並提供必要資源，幫助他們彌補差距，免於落後。

Stanis表示，學委會的作用是為學區制定發展方向、設定願景，這不僅會影響未來三、四年，還會影響十年後。而一項倡議提出後，需要持續的支持和執行。她競選連任，正是希望確保相關工作繼續進行，以產生預期效果。

「我代表所有的學生和家庭，努力維護公平和包容，」Stanis補充說，SUSD愈來愈多元化，除了不同族裔和文化背景的本地學生，近年來也接受了許多國際學生。學校會專門為英語非母語的學生提供課堂與課後幫助，也會舉辦各類文化活動，讓學生們從小在國際化的環境中耳濡目染，從文化交流中終身受益。

薩拉托加多位華裔現任和前任民選官員，包括曾景琳、朱淑玲、張琛、董小雯等，都支持Stanis的連任競選，此外也支持首次競選SUSD學委的中國移民黃靜遠（Jingyuan Huang）。

薩拉度加聯合學區委員會現任主席Melisaa Stanis今年11月競選連任學委...
薩拉度加聯合學區委員會現任主席Melisaa Stanis今年11月競選連任學委。（受訪者提供）

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