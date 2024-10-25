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屋崙製造月推動產業發展 回收材料製成眼鏡

記者劉先進／屋崙報導
屋崙將10月定為製造業月，只在宣傳本地製造商，透過各種活動，向未來的勞動力和社區展示製造業。（取自市府網站）
屋崙將10月定為製造業月，只在宣傳本地製造商，透過各種活動，向未來的勞動力和社區展示製造業。（取自市府網站）

在10月製造業月活動中，屋崙當地製造商為VIP貴賓舉辦一場獨家參觀活動，展示一種新的生物複合材料製造系統，該系統能夠將廢棄物轉化為可用產品，生產循環經濟新產品。

屋崙將10月定為製造業月，只在宣傳本地製造商，透過各種活動，向未來的勞動力和社區展示製造業。參與公司有多個，包括東灣初創公司Artefact，率先開發一種先進製造系統，該系統重量輕、成本低，並使用清潔的循環材料，將生產從海外遷回本土以及使用加州中央谷地農業副產品製成的材料，對產品圖形進行數字控制，從而將精美的圖形和藝術品帶入眼鏡等硬質產品的生產中。

Oaklandish是一個頗具影響力的街頭服飾品牌和服裝公司。Kay Chesterfield是一家擁有百年歷史的屋崙翻新公司，如今已成為灣區家具再利用和減少浪費領域的領導者。

Artefact與上述兩家企業合作，利用工廠原本打算填埋的邊角料，在假日季推出全新眼鏡系列。

屋崙市長辦公室表示，屋崙已成為灣區氣候技術創新中心，包括許多由聯邦和州政府資助的氣候初創企業，這些企業位於美國鋼鐵中心周邊，從事新電池技術、二氧化碳捕獲和儲存以及低排放或零排放混凝土生產等關鍵領域的工作。Artefact公司生產低影響和高價值產品的合作夥伴關係表明，即使是小型本地企業和工人也將從屋崙的氣候技術進步中受益。

市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）表示，很自豪能夠支持西屋崙及其眾多初創企業，這些企業致力於應對氣候變化的研究和開發，並開發健康的產品來替代老舊、骯髒的製造工藝，為社區帶來就業和經濟發展。

Artefact執行長艾斯克維基（Ethan Escowitz）表示，此次合作表明，中小型公司將成為將清潔、可持續和高價值製造業遷回美國社區的主要參與者。

屋崙 灣區 加州

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