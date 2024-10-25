台灣證交所矽谷招商 AMAX分享成功經驗

駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、經濟組組長陳愛蘭(左三及左二)、台灣證交所副總經理杜惠娟(左四)、中信證券投資銀行業務部副總經理曾珮琪(左一)、資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠(右一)、艾瑪斯科技(AMAX-KY)董事長倪小菁及副董事長倪集烈(右三及右二)共同參與矽谷的「前進台灣資本市場座談會」。（台灣證交所提供）

台灣證券 交易所（TWSE）與資誠聯合會計師事務所、中國信託證券10月16日在矽谷 舉辦「前進台灣資本市場座談會」，目標鼓勵美國企業在台灣上市，尤其是具台商背景的美國企業，更有鮭魚返鄉優勢。目前自美國回台上市有九家企業。其中矽谷企業艾瑪斯科技（AMAX-KY）分享去年成功回台上市的經驗，更吸引許多矽谷科技公司關注。

台灣證交所近年來持續壯大資本市場，積極推動外國企業來台上市。這次由證交所副總經理杜惠娟率領上市服務團隊，到矽谷與美國企業連結，並分別拜訪美西加州與德州等多家公司，及熟悉當地的中介機構如券商、會計師事務所等。

台灣證交所表示，美國具備資金、人才及市場等三項優勢，成為多數企業拓展海外市場營運發展重心，加上美國創業生態圈多元開放，向來為孵育創新事業的搖籃，持續造就出多家新創獨角獸，也是台灣的重要貿易夥伴，雙邊經濟合作密切，是台灣企業在全球市場的重要銷售地。

杜惠娟表示，台灣被譽為科技島，許多海外打拚的台灣企業皆期盼能回台上市，迄今自美國回台上市公司累計九家皆表現優異。台灣證交所不論市值、交易量及周轉率皆名列前茅，因此上市後勢必對公司知名度有相當程度提升。

她分析，上市是協助企業轉型、接班、永續經營的有效方案，協助企業更有效率地募集持續營運發展所需的長期且穩定的資金，並收穫資訊透明及體制健全等優點，有助於提升企業應對風險的韌性，並建議企業掌握契機來台上市，優化企業體質。

杜惠娟表示，台灣資本市場競爭優勢強，包含上市規章透明、審查時效、上市後籌資便捷及國際化程度等方面均表現優異，今年證交所以「壯大資本市場、提升市場價值」作為年度發展重點之一。

這場矽谷座談會分享了艾瑪斯科技回台上市的成功經驗。艾瑪斯科技董事長倪小菁及副董事長倪集烈表示，回台上市不但為公司提供資本市場平台，更促進台美經濟交流，且讓員工向心力更好，大家一起創造更大的資本市場，對公司的永續經營也是更正面的發展。