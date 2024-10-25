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台灣證交所矽谷招商 AMAX分享成功經驗

記者江碩涵／聖荷西報導
駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、經濟組組長陳愛蘭(左三及左二)、台灣證交所副總經理杜惠娟(左四)、中信證券投資銀行業務部副總經理曾珮琪(左一)、資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠(右一)、艾瑪斯科技(AMAX-KY)董事長倪小菁及副董事長倪集烈(右三及右二)共同參與矽谷的「前進台灣資本市場座談會」。（台灣證交所提供）
駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、經濟組組長陳愛蘭(左三及左二)、台灣證交所副總經理杜惠娟(左四)、中信證券投資銀行業務部副總經理曾珮琪(左一)、資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠(右一)、艾瑪斯科技(AMAX-KY)董事長倪小菁及副董事長倪集烈(右三及右二)共同參與矽谷的「前進台灣資本市場座談會」。（台灣證交所提供）

台灣證券交易所（TWSE）與資誠聯合會計師事務所、中國信託證券10月16日在矽谷舉辦「前進台灣資本市場座談會」，目標鼓勵美國企業在台灣上市，尤其是具台商背景的美國企業，更有鮭魚返鄉優勢。目前自美國回台上市有九家企業。其中矽谷企業艾瑪斯科技（AMAX-KY）分享去年成功回台上市的經驗，更吸引許多矽谷科技公司關注。

台灣證交所近年來持續壯大資本市場，積極推動外國企業來台上市。這次由證交所副總經理杜惠娟率領上市服務團隊，到矽谷與美國企業連結，並分別拜訪美西加州與德州等多家公司，及熟悉當地的中介機構如券商、會計師事務所等。

台灣證交所表示，美國具備資金、人才及市場等三項優勢，成為多數企業拓展海外市場營運發展重心，加上美國創業生態圈多元開放，向來為孵育創新事業的搖籃，持續造就出多家新創獨角獸，也是台灣的重要貿易夥伴，雙邊經濟合作密切，是台灣企業在全球市場的重要銷售地。

杜惠娟表示，台灣被譽為科技島，許多海外打拚的台灣企業皆期盼能回台上市，迄今自美國回台上市公司累計九家皆表現優異。台灣證交所不論市值、交易量及周轉率皆名列前茅，因此上市後勢必對公司知名度有相當程度提升。

她分析，上市是協助企業轉型、接班、永續經營的有效方案，協助企業更有效率地募集持續營運發展所需的長期且穩定的資金，並收穫資訊透明及體制健全等優點，有助於提升企業應對風險的韌性，並建議企業掌握契機來台上市，優化企業體質。

杜惠娟表示，台灣資本市場競爭優勢強，包含上市規章透明、審查時效、上市後籌資便捷及國際化程度等方面均表現優異，今年證交所以「壯大資本市場、提升市場價值」作為年度發展重點之一。

這場矽谷座談會分享了艾瑪斯科技回台上市的成功經驗。艾瑪斯科技董事長倪小菁及副董事長倪集烈表示，回台上市不但為公司提供資本市場平台，更促進台美經濟交流，且讓員工向心力更好，大家一起創造更大的資本市場，對公司的永續經營也是更正面的發展。

證交所為積極推動創新企業上市籌資發展，2021年設立「台灣創新板」鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式企業加速上市籌資，目前已累計19家公司成功掛牌上市，產業涵蓋數位雲端、生技醫療、綠能環保、電動車及半導體等多元產業。這次證交所在矽谷，也介紹不少台灣資本市場發展動態及優勢，提供在美營運的企業，更多元上市選擇。

「前進台灣資本市場座談會」目標鼓勵美國企業在台灣上市，尤其是具台商背景的美國企業...
「前進台灣資本市場座談會」目標鼓勵美國企業在台灣上市，尤其是具台商背景的美國企業，更有鮭魚返鄉優勢。（台灣證交所提供）

矽谷 證券 綠能

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