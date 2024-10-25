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華人特殊兒童之友11/3籌款晚會 目標30萬

記者江碩涵／佛利蒙報導
華人特殊兒童之友（FCSN）將於11月3日舉行年度籌款晚會「展夢之夜」，預計席開50桌，籌款目標30萬元。（記者江碩涵／攝影）
華人特殊兒童之友（FCSN）將於11月3日舉行年度籌款晚會「展夢之夜」，預計席開50桌，籌款目標30萬元。（記者江碩涵／攝影）

華人特殊兒童之友（FCSN）將於11月3日舉行年度籌款晚會「展夢之夜」，預計席開50桌，籌款目標30萬元。FCSN籌款主席胡立民表示，他個人創業這麼多公司，FCSN是一筆最成功的投資。FCSN也是最融入社區、回饋社會的組織，每年籌款晚會最後金額都「破表」。他相信今年特地降低目標金額，能以姜太公釣魚方式，讓更多人共襄盛舉，為社會創造善的循環。

FCSN是非營利組織，擁有1200多名家庭會員和160名員工，為南灣、東灣500多名有特殊需求的成人和兒童提供服務。1996年由十個華裔美國家庭創立FCSN，當初是因為這些家庭都面臨家有特殊兒的狀況，而大家在互相照顧、扶持的情況下成立協會，後來幫助愈來愈多有特殊需求的兒童、成人及其家庭。

2006年FCSN在佛利蒙建立夢想中心（現名為Chenming and Margaret Hu Center），並在接下來幾年中，為特殊需求的成人、兒童及其家庭發起許多專案，並為特殊人群建立良好的社區互動。2017年FCSN在聖荷西建立第二個中心，在南灣提供服務；2021年FCSN在佛利蒙Osgood Road 購置1.8萬呎不動產，2023年全面翻修，今年8月23日Osgood Center正式開幕，成為重要里程碑。

FCSN理事會共同主席喬立和王一尹表示，過去兩年FCSN為高需求個體推出了新的日間計畫和支援生活服務，隨著Osgood Center開幕，FCSN計畫為有特殊需求的成人推出新的日間項目，擴展針對有特殊需求的學齡兒童的課後服務，並增強就業支持服務等。

FCSN副會長陳慧明及事業部執行長葉愛卿表示，FCSN不僅讓有需求的特殊人士可以學習到更多生活技能等，同時也融入社區服務與活動，讓FCSN與社區成為共同的一分子，並讓有特殊天賦的特殊人們也能發揮自己的專長。

胡立民表示，籌款的目標其實是為了擴充更多計畫，以及服務更多有需求的人，許多有需求的人在等待名單上，卻都排隊排不進來，為了讓更多有需要的家庭有機會進入FCSN大家庭，每年籌款都是最重要的活動。

他表示，以往每年設定目標50萬元，但其實最後結果都會「破表」，他很高興認識的朋友、非營利機構等願意每年持續參與籌款，今年籌款晚會特意降低目標金額，就是因為知道已有幾筆大的款項入帳，希望用低一點的目標，姜太公釣魚方式，願者上鉤，大家一起創造更正向的循環。

FCSN籌款晚會「展夢之夜」將於11月3日下午5時30分至8時30分舉行，地點在聖荷西「皇朝海鮮酒家」，更多籌款晚會訊息請參考網址： https://fcsn1996.org/fcsn-gala-2024/。

華人特殊兒童之友（FCSN）將於11月3日舉行年度籌款晚會「展夢之夜」，預計席開...
華人特殊兒童之友（FCSN）將於11月3日舉行年度籌款晚會「展夢之夜」，預計席開50桌，籌款目標30萬元。（記者江碩涵／攝影）

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