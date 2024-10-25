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金山灣區媽媽教室11/23慶30周年 提供6大講座、贈好禮

記者江碩涵／聖荷西報導
金山灣區媽媽教室成立30周年，11月23日將在金山灣區僑教中心舉行「璀璨三十、回顧與展望」活動，負責人高玉麗（左三）與金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右三）歡迎僑胞參加。（記者江碩涵／攝影）
金山灣區媽媽教室成立30周年，11月23日將在金山灣區僑教中心舉行「璀璨三十、回顧與展望」活動，負責人高玉麗（左三）與金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右三）歡迎僑胞參加。（記者江碩涵／攝影）

金山灣區媽媽教室成立30周年，伴隨著許多媽媽一路成長為「阿嬤」，是矽谷灣區許多家庭的精神糧食。媽媽教室為了感謝所有僑胞，11月23日將在金山灣區僑教中心舉行「璀璨三十、回顧與展望」活動，其中包括知性、美食、美容、園藝、健身、美姿等講座，將贈送多項好禮，媽媽教室也想將精神傳給下一世代，推出活動老少皆宜，歡迎各年齡層僑胞報名。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗回顧這30年來的發展。她說，90年代正逢矽谷科技業第一次鼎盛期，當時有一批來自台灣的高科技新移民，許多婦女也因為陪伴先生、子女移民到矽谷，完全不了解當地的生活文化、風俗習慣、語言制度和法律等，就如同一棵被連根拔起的大樹，被重新種植在不同性質的土壤上，需要重新適應環境，若適應不好很有可能會枯萎。

她說，有感於當時自己和身邊朋友都充滿了生活上的挫折，於是她結合了社區有志之士，成立以志工群為主的金山灣區媽媽教室，希望可以提供新移民、婦女僑胞一個平台，大家可以共同成長、支持家庭。她鼓勵婦女僑胞從家庭走到社區，有更多交流與溝通的機會，畢竟每個成功的男人背後都有個支撐家庭的媽媽。

金山灣區媽媽教室30年來累積了2000個會員，一年至少舉辦20場講座活動，累積下來，已舉辦至少600場活動。其中，最受歡迎的就是高玉麗擔任僑務委員時推出的「美食巡迴講座」，累積了非常好的口碑，今年5月也與世界日報、金山灣區僑教中心合辦「母親節廚藝大賽」等活動，共創多贏機會。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，媽媽教室走過30年，陪伴了灣區許多僑胞的成長，很感謝媽媽教室舉辦這麼多人文活動，豐富僑界許多生活。

高玉麗說，即便前幾年遇到新冠疫情，金山灣區媽媽教室也沒有停下來，在Zoom平台進行網路教學，讓許多被困在家裡的婦女僑胞們有管道可以抒發分享。

「璀璨三十、回顧與展望」活動將有六大講座，其中包括駐教廷大使李世明的夫人暨TD SYNNEX副總裁蘇馨遠主講「辛西亞的五四三」、Intant Teksolution負責人暨台灣生技公司Ameliorage美國總代理張啟偉主講「凍齡不再是夢想」、國際醫藥大學暨白水大學教授胡美瑛主講「與精油的親密接觸」。

段純貞牛肉麵美國總代理Rommie與主廚Andy主講「段純貞的成功撇步傳授-排骨炒飯的精髓」，現場也將示範這道經典料理。另外還有前南非農耕隊暨現任農場主人許承恩主講「後院花園管理」，以及僑務諮詢委員暨世台商會聯合總會總會長暨排舞協會創辦人林貴香主講「完美女人隨時隨地得體美麗」。

參與活動者可獲得精緻手機腰包紀念品、段純貞美味點心餐盒及多家廠商贊助券或生活用品，贊助內容包括段純貞、美而美、鴻運、ITaiwan、李錦記、康寶、太子行、J &C鍋燒麵的折價券或商品等。活動票價為30元，報名者可獲得以上禮品，同時也能參與歡樂大抽獎，詳細內容可上金山灣區媽媽教室臉書粉絲團：https://www.facebook.com/BayAreaWomensWorkshop，或電洽408-252-7070、電郵[email protected]

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