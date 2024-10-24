麥當勞萬聖節Boo Buckets 限時回歸 新增藍色設計

麥當勞Boo Buckets萬聖節回歸。（取材自麥當勞官網）

隨著萬聖節 的臨近，麥當勞 為節日氣氛再添一抹懷舊色彩：Boo Buckets限時回歸。一直到10月31日，麥當勞將在全美各地重新推出標誌性的怪獸桶，供粉絲們體驗一場「可怕的美好時光」。今年，這款經典桶還引入了藍色，取代了去年的紫色。

今年的Boo Buckets作為萬聖節期間開心樂園餐的特別禮物，粉絲們可以通過附帶的貼紙為這些桶定製獨特的怪獸外觀。同時麥當勞進一步升級了桶的設計，除了保留原有的白色、橙色和綠色桶，還推出了充滿節日氣息的藍色款，滿足顧客的收藏欲望。

自1986年首次推出以來，Boo Buckets成為麥當勞萬聖節傳統的一部分。2022年，這款桶作為對懷舊的致敬再次重現，連續第三年成為麥當勞的季節性熱門產品。去年的Boo Buckets曾以經典怪物形象為主題，而今年的版本則更加靈活，桶的形狀不再局限於某種特定怪物設計，孩子們可以用貼紙自由裝飾，打造屬於自己的專屬怪獸。

麥當勞表示，這些特別版桶將持續供應至庫存耗盡，成為開心樂園餐的一部分。無論是在餐廳內點餐還是通過麥當勞App 下單，顧客都可以獲得這款限量怪獸桶。

Boo Buckets的價格將根據不同地點的餐廳有所不同。但無論價格如何，這款懷舊商品無疑將在這個萬聖節季節掀起一股搶購熱潮。桶的設計旨在激發兒童的創造力，成為他們「不給糖就搗蛋」活動中的實用道具。

麥當勞的Boo Buckets自推出以來一直廣受歡迎，隨著時代的變遷，這款經典的塑膠桶也不斷演變。今年的創新設計讓這一季節性產品更加靈活，讓孩子們能夠自由發揮創意。