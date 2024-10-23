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安樂居中文課程 幫長者打造豐盛生活

記者劉先進／舊金山報導
安樂居精通日益年邁中文課程（AMP Program）的負責人馮梨珍表示，安樂居推出的該課程，讓長者學習各項專業知識，幫助長者打造精彩豐盛的生活。（視頻截圖）
安樂居精通日益年邁中文課程（AMP Program）的負責人馮梨珍表示，安樂居推出的該課程，讓長者學習各項專業知識，幫助長者打造精彩豐盛的生活。（視頻截圖）

安樂居精通日益年邁中文課程（AMP Program）的負責人馮梨珍表示，安樂居作為全美首個推出AMP中文課程的機構，幫助長者增值自己，學習身體和心理健康、人際關係、財務管理等專業知識，幫助長者打造精彩豐盛的生活。

馮梨珍曾在華埠公共衛生局服務35年，精通長者工作。她說，50年前，長者壽命是60歲左右。如今隨著科學進步，生活質素提高，65歲退休後預計有19年壽命，有的長者壽命更高。在近20年壽命中，如何過一個精彩豐富的生活？

國家高齡委員會（National Council on Aging）覺得有必要幫助長者認識和增值自己，充分享受額外年限的福利和機會，於是開通精通日益年邁AMP課程，服務55歲以上的長者。從2013年開課至今，有3萬多人參加，80%到90%的長者表示滿意，表示學到身體健康、心理健康和人際關係等知識。

安樂居從2021年開始教授AMP英文和西語課程，最近推出中文版，也成為全美首個機構使用中文教授課程。在總計10堂課中，長者參加諮詢會學到新技巧，將這些技巧轉入行動計畫，變成生活中的習慣。課堂內容包括身體健康、心理健康、財務管理、人際關係等。其中五堂課和身體健康相關，比如健康飲食、運動的重要、睡眠、預防跌倒、管理處理藥物等。長者容易感覺孤單和抑鬱，課程教授他們打造健康的人際社交關係，可以在有需要的時候，向朋友請求幫助。此外，長者也需要學習財務管理，習得如何預先安排生活，不用擔心年老錢不夠花，百年歸老之前如何安排遺囑或信託基金等，省去子女不少麻煩。

為加強教員和長者的互動，課程每期只收15到20人，新一期課程會在明年農曆新年之後開班。安樂居目前在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山 、佛利蒙以及聖塔克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

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