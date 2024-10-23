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展現僑胞向心力 國慶委員會將訪台

記者王日芯╱聖荷西報導
國慶委員會展示將要帶回台灣的禮物。(記者王日芯/攝影)
國慶委員會展示將要帶回台灣的禮物。(記者王日芯/攝影)

為進一步加強與增進海外僑胞與台灣的聯繫，11月11日到15日，國慶委員會組織了一次拜訪行程，將前往台灣進行交流，感謝僑務委員會與外交部多年來的支持，並展現僑胞的向心力。

此次拜訪的主要目的是表達對台灣政府長期支持僑胞活動的感激之情，同時促進兩地之間的相互理解，國慶委員會成員特別強調舊金山灣區國慶升旗典禮的重要性，認為這一活動不僅展現了對祖國的忠誠與熱愛，更是推行國民外交的具體體現。通過拜會台灣各政府部門和地方官員，進一步瞭解台灣當前的社會、經濟與政治情況，借此加強未來僑居地與台灣政府的互動與合作。

拜訪團將走訪台北市、新竹市、台中市、台南市及高雄市等地，進行深度交流。訪問團成員表示，通過面對面的交流，能夠加深對政府的了解，也為未來進一步合作打下了堅實基礎。

訪問團成員希望通過這樣的交流，讓更多的台灣民眾瞭解海外僑胞如何通過國慶典禮等活動展現愛國情懷。訪問團特別提到，未來將在台灣政府的支持下，繼續在僑居地舉辦國慶升旗活動，推動國民外交，展現僑胞的凝聚力。

此次訪問標誌著台灣與海外僑胞之間的交流與合作進入了新的階段，國慶委員會相信，此次的初步拜訪將會是一個好的開端，未來將有更多的互動與合作。

灣區 舊金山

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