外國勢力干擾美國大選 AI假訊息氾濫

維吉尼亞州參議員馬克華納指出，美國正面臨著虛假資訊攻擊。（圖由EMS提供）

2024年美國總統大選進入倒計時，維吉尼亞州 參議員馬克華納（Mark Warner）22日在少數族裔媒體會議(EMS)中指出，美國正面臨著虛假資訊攻擊，這些攻擊主要來自中國、俄羅斯 、伊朗 和北韓等國家。華納表示，這些國家正在利用先進的人工智慧（AI）技術來放大錯誤資訊，試圖影響即將到來的選舉結果。隨著投票日的臨近，這種資訊戰的威脅愈發嚴峻，尤其是針對美國的民主進程。

華納指出，與2020年大選相比，如今的全球選舉干預威脅更為嚴重。AI使得虛假資訊的傳播更加迅速和廣泛，也讓這種錯誤資訊看起來更加真實和可信，令人難以辨別。過去幾個月，虛假資訊的傳播速度顯著上升，尤其是通過社交媒體和網路平台的廣泛應用，使得選民在資訊海洋中愈加迷失。

華納指出，這些虛假資訊傳播源自多個國家，尤其是中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮。通過製造和放大誤導性內容、虛假新聞，甚至通過深度偽造（deepfake）技術生成的虛假視頻，試圖操縱美國選民的情緒，干擾大選結果。這種干預方式愈加複雜，使得選民難以區分真假，進而動搖對美國民主制度的信心。

儘管面臨日益嚴重的虛假資訊威脅，華納對美國選舉系統的安全性表示了信心。他指出，在過去9至10個月內，各州選舉官員已經大力加強了選舉系統的防護措施，尤其是在應對全球干預和虛假資訊攻擊方面取得了顯著進展。華納強調，儘管挑戰依舊存在，但通過政府、技術平台和公眾的共同努力，確保選舉信息透明與準確仍然是可以實現的目標。

他提到，雖然全球干預的威脅日益增加，但選舉系統的安全防護措施已經比以往更加堅固。通過使用更為先進的網路安全技術，選舉過程的監控和保護得到了顯著提升。此外，選舉官員還加強了選舉結果的驗證和透明度，確保選民的每一張選票都能得到準確統計。

華納在講話中還批評了多個社交媒體平台，尤其是X（前稱推特），指出這些平台削減了內容審核的力度，為虛假資訊的傳播提供了溫床。他認為，社交媒體公司在保護使用者免受虛假資訊侵害方面的作為不夠，特別是削減了內容審核團隊和打擊虛假資訊的努力。他認為，TikTok母公司位元組跳動與中國政府的關係使其在虛假資訊傳播和干預選舉中成為一個特殊挑戰。華納呼籲這些平台承擔起應有的責任，確保用戶在平台上獲取的資訊真實可靠。

華納特別強調，外國干預的虛假資訊在美國的少數族裔社區中尤為猖獗，他指出，非裔、拉丁裔和猶太社區經常成為虛假資訊的首要目標，這些虛假內容利用了社群中的敏感話題和文化差異，試圖分裂選民，削弱他們對民主制度的信任，他呼籲這些社區的選民在面對互聯網上的資訊時保持高度警惕，不要輕信未經證實的內容。

在會議的最後，華納強調，雖然2024年的選舉面臨諸多挑戰，但通過政府、選舉官員、媒體和公眾的共同努力，確保資訊透明與選舉公正依然是可以實現的，他相信，通過各方的努力，美國依然能夠在虛假資訊和全球干預的挑戰下捍衛自己的民主制度，並確保選舉結果的合法性。