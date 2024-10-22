懷俄明大學球員 聖荷西比賽更衣室被盜

圖為聖荷西州立大學校園。(記者龔玥╱攝影)

懷俄明大學美式足球 隊日前在聖荷西 州立大學的比賽中不僅在球場上輸掉了比賽，還在比賽結束後經歷了一場意外的雙重打擊。球隊回到更衣室時發現，部分球員的個人物品和運動裝備被盜。這起盜竊案發生在比賽後不久，給原本因為比賽失利已經心情低落的球員們帶來了更多的壓力。

根據聖荷西州立大學警方報告，盜竊發生在位於該校體育場的更衣室內。總共有10名懷俄明大學的球員表示，他們的個人物品在比賽期間被盜。儘管警方沒有詳細說明被盜物品的類型，但這些被盜的財物無疑給這些遠離家鄉的球員帶來了巨大的不便和困擾。

警方目前正在調取監控錄影，試圖通過視頻找到嫌疑人的線索。同時，聖荷西州立大學校園警局也呼籲任何知情者提供相關資訊，以協助案件的調查進展。

懷俄明大學的隊員對此事表達了極大的失望和沮喪：「失去私人物品令人心碎，特別是當你在旅途中，隨身只攜帶有限的必需品時。對於球員來說，這是一件非常糟糕的事情。」

這起事件在聖荷西州立大學內外引起了廣泛關注。許多運動員和教練也對此表示了關切，並分享了他們在日常訓練中如何保護貴重物品的經驗。