我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

北一女校友會儀隊自家後院操練 精進槍法演出

記者孫愛薇╱聖塔克拉拉縣報導
儀隊在張惠梅家後院排練，排練前後還會在此隊聚，增進感情。（記者孫愛薇╱攝影）
儀隊在張惠梅家後院排練，排練前後還會在此隊聚，增進感情。（記者孫愛薇╱攝影）

北加州北一女校友會儀隊在很多僑社活動中演出，總是備受矚目，其實，們是從團員的自家後院苦練出來的。儘管多數團員已高中畢業多年，但她們勤練不綴，近年還從台灣採購訂做服飾與操槍，以及精進新近花俏的特技槍法。校友會更提供一個圓夢的機會，即使高中時代沒有儀隊經驗，也能參加儀隊訓練與演出。

目前隊員年齡橫跨40年，但沒有世代隔閡。2014 年從北一女畢業的隊員歐陽瑜說︰「來到這邊學姊們都很照顧學妹，和高中時是完全一樣的感受。有一種很神奇的歸屬感。」

儀隊教練翟雲翔表示，在北一女時有不少同學因家長希望孩子專注學業，沒辦法在校時參加儀隊。現在北一女校友會提供一個圓夢的機會，一些隊員沒有儀隊經驗也能參加儀隊訓練與演出。今年很幸運有年輕一代的學妹加入，帶給儀隊很多全新的演出。

1988年自北一女畢業的莊惠玟，2017年加入儀隊。在此之前沒有參加儀隊經驗的她，在來美快20年後，才加入儀隊，從零開始練習，受到隊友的鼓勵與幫忙，「那種感覺就是我們一起練習，一起為一個表演而努力，好像回到學生時代」。

校友會儀隊經理張惠梅，在2008年加入儀隊，負責排練用的場地租借。但場地不僅不易租到且時間不定，張惠梅索性將打理過的自家後院，免費提供給儀隊排練，在排練前後，一群隊友們還能在張惠梅家閒話家常促進感情。

張惠梅表示，儀隊在成立之初所有物資缺乏，也沒有經費。隊員是穿著自己準備的白運動褲，白運動鞋，拿著木槍演出。本應該是綴有顯目黃色羽毛的禮帽，用手作加工的紙帽來取代，儀隊在2017年時甚至只剩下兩位隊員，想要持續演出著實困難。

為延續儀隊的傳承，隨後請來有經驗的校友為儀隊做訓練，在看過2016年南加北一女儀隊的超水準演出後，北加北一女儀隊更決定將所有儀隊服飾與操槍從台灣訂購，服裝尺寸都需要量身訂做。在校友們的努力之下，北加州北一女儀隊持續帶入更多新血，演出成績斐然。甚至有儀隊隊員搬家到休士頓後，帶領起當地的北一女儀隊。

才搬到灣區兩年的歐陽瑜表示， 在朋友介紹下來觀看北加州北一女儀隊的排練，驚覺學姊們的練習不僅認真，連整套服飾都非常講究，「把北一女的槍與服裝，原汁原味帶到北加」。

由於陸續有新世代隊員的加入，現在儀隊的表演開始融入近代比較花俏的槍法，2017年畢業自北一女的龐運淇是隊上的特技槍法擔當，擅長高拋的特技槍法。歐陽瑜表示，今年的表演相當精采，明年隊友們也將更精進槍法，帶來更完美的表演，讓儀隊的精神一直傳承下去。

今年在聖塔克拉拉縣府前廣場的中華民國國慶升旗典禮，北一女校友會儀隊精湛的演出，大...
今年在聖塔克拉拉縣府前廣場的中華民國國慶升旗典禮，北一女校友會儀隊精湛的演出，大受歡迎。（受訪者提供）
歐陽瑜（右二）在學姊的鼓勵下，儀隊的表演中開始融入新近較花俏的槍法。（記者孫愛薇...
歐陽瑜（右二）在學姊的鼓勵下，儀隊的表演中開始融入新近較花俏的槍法。（記者孫愛薇╱攝影）
最年輕的龐運淇是隊上的特技槍法擔當，擅長高拋的特技槍法。（記者孫愛薇╱攝影）
最年輕的龐運淇是隊上的特技槍法擔當，擅長高拋的特技槍法。（記者孫愛薇╱攝影）

北加 加州 灣區

上一則

日裔藝術家淺澤獲國家藝術獎章 家屬至白宮領獎

下一則

舊金山前Westfield購物中心 11月14日法拍

延伸閱讀

北加州北一女校友會儀隊 精進槍法演出 重回高中回憶

北加州北一女校友會儀隊 精進槍法演出 重回高中回憶
銘傳美東校友會 辦防乳癌步行

銘傳美東校友會 辦防乳癌步行
中山醫紐約校友會中秋聯歡晚會

中山醫紐約校友會中秋聯歡晚會
中華高校聯盟松竹梅野餐會 千人同歡

中華高校聯盟松竹梅野餐會 千人同歡
中華高校聯盟松竹梅野餐會 健身舞拔河賽千人同歡

中華高校聯盟松竹梅野餐會 健身舞拔河賽千人同歡

熱門新聞

「去你鴨的」的鴨腿飯。（Yelp）

興隆燒臘搬離唐人街 改名去你鴨的依然生意興隆

2024-10-17 22:19
接受調查的灣區居民中有47%表示，他們希望在未來幾年內搬出該地區。示意圖。（記者周喆／攝影）

舊金山灣區生活負擔重 47%居民想離開

2024-10-14 14:02
舊金山警察委員會今年2月頒布政策，禁止警察利用輕度「託辭」攔截駕駛人，這項政策目標在減少警察攔截有色人種的次數。(取自舊金山警局臉書)

開出最多罰單 承認偽造族裔 舊金山警察自殺亡

2024-10-15 15:05
根據「美國歷史飯店」的新名單，灣區擁有兩家全美最詭異的飯店。（取自Pexels）

舊金山灣區兩家飯店 躋身美國「最鬧鬼」名錄

2024-10-15 16:06
圖為9月28日NASA太空人從國際空間站拍到的彗星。（取自NASA官網）

肉眼可見的天文奇觀又出現 彗星迎來最佳觀測期

2024-10-15 19:41
一名神經科醫生起訴洛斯蓋圖泰式餐廳Coup de Thai，稱該餐廳的龍珠開胃菜Dragon Balls灼傷了她的聲帶、食道和右鼻孔內側。（YouTube電視新聞截圖）

控辣椒傷聲帶、食道 加州聖荷西醫生告泰餐廳

2024-10-17 13:51

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行