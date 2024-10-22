北一女校友會儀隊自家後院操練 精進槍法演出

儀隊在張惠梅家後院排練，排練前後還會在此隊聚，增進感情。（記者孫愛薇╱攝影）

北加 州北一女校友會儀隊在很多僑社活動中演出，總是備受矚目，其實，們是從團員的自家後院苦練出來的。儘管多數團員已高中畢業多年，但她們勤練不綴，近年還從台灣採購訂做服飾與操槍，以及精進新近花俏的特技槍法。校友會更提供一個圓夢的機會，即使高中時代沒有儀隊經驗，也能參加儀隊訓練與演出。

目前隊員年齡橫跨40年，但沒有世代隔閡。2014 年從北一女畢業的隊員歐陽瑜說︰「來到這邊學姊們都很照顧學妹，和高中時是完全一樣的感受。有一種很神奇的歸屬感。」

儀隊教練翟雲翔表示，在北一女時有不少同學因家長希望孩子專注學業，沒辦法在校時參加儀隊。現在北一女校友會提供一個圓夢的機會，一些隊員沒有儀隊經驗也能參加儀隊訓練與演出。今年很幸運有年輕一代的學妹加入，帶給儀隊很多全新的演出。

1988年自北一女畢業的莊惠玟，2017年加入儀隊。在此之前沒有參加儀隊經驗的她，在來美快20年後，才加入儀隊，從零開始練習，受到隊友的鼓勵與幫忙，「那種感覺就是我們一起練習，一起為一個表演而努力，好像回到學生時代」。

校友會儀隊經理張惠梅，在2008年加入儀隊，負責排練用的場地租借。但場地不僅不易租到且時間不定，張惠梅索性將打理過的自家後院，免費提供給儀隊排練，在排練前後，一群隊友們還能在張惠梅家閒話家常促進感情。

張惠梅表示，儀隊在成立之初所有物資缺乏，也沒有經費。隊員是穿著自己準備的白運動褲，白運動鞋，拿著木槍演出。本應該是綴有顯目黃色羽毛的禮帽，用手作加工的紙帽來取代，儀隊在2017年時甚至只剩下兩位隊員，想要持續演出著實困難。

為延續儀隊的傳承，隨後請來有經驗的校友為儀隊做訓練，在看過2016年南加北一女儀隊的超水準演出後，北加北一女儀隊更決定將所有儀隊服飾與操槍從台灣訂購，服裝尺寸都需要量身訂做。在校友們的努力之下，北加州 北一女儀隊持續帶入更多新血，演出成績斐然。甚至有儀隊隊員搬家到休士頓後，帶領起當地的北一女儀隊。

才搬到灣區 兩年的歐陽瑜表示， 在朋友介紹下來觀看北加州北一女儀隊的排練，驚覺學姊們的練習不僅認真，連整套服飾都非常講究，「把北一女的槍與服裝，原汁原味帶到北加」。