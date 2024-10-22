對沖基金經理黃鐘醇 首場美國音樂會 矽谷科技人共襄盛舉

黃鐘醇（右）實現了華爾街對沖基金經理美國夢，也達成成為古典樂作曲家的夢想。（記者孫愛薇╱攝影）

旅居舊金山灣區 的對沖基金經理黃鐘醇（Owens Huang），日前在山景城音樂藝術學院（CSMA）舉辦美國首場音樂會「Universal Connection」。來自台灣的他，以生活經歷與投資 市場變動作為創作靈感，曲目貼合時事與美國移民心聲。現場超過150位觀眾來自科技、創投、金融等多個領域，以及灣區音樂愛好者。輝達公司（NVIDIA）就有超過20位員工參與，現場座無虛席。

音樂會邀請到台灣鋼琴家李綺若（Chi-Jo Lee）、長笛演奏家郭容安（Ann Kuo）、單簧管演奏家魏安特（Ray Wyant）以及來自日本的大提琴演奏家佐藤桂菜（Keina Satoh）攜手呈現黃鐘醇原創作品。

音樂會主題「Universal Connection」以象徵愛、和平與同理心為主軸。黃鐘醇期望通過音樂跨越語言、文化、種族與宗教的界限，將人們緊密相連。演出有黃鐘醇世界首演四首原創作品，及獲2024年加州音樂教師協會成人作曲組首獎的「Place of Origins起源之地」第二樂章。

近期AI 人工智慧技術爆紅。黃鐘醇幽默地表示，自己還沒有使用AI在作曲創作上，作曲靈感主要是是全球投資市場、地緣政治的緊張局勢與人性貪婪恐懼等等情緒反應。

十年前黃鐘醇剛到美國時，有著成為華爾街對沖基金經理的美國夢，從紐約大學史登商學院（NYU Stern school of business MBA）畢業之際，非常辛苦地才找到一份工作，而這十年間的轉變，成為奏鳴曲「Place of Origins起源之地」的靈感。

黃鐘醇表示，曾認為自己要努力成為一位美國人，學習各種方式並努力地融入美國文化。但最終發現，最後能生存下去的方式，是認同自己是一個台灣人，並且強化連結著自己來自的地方。

李綺若在介紹黃鐘醇鋼琴獨奏曲「The Awakening Hypnosis Journey」時表示，能在音樂會上有作曲家親臨現場是相對少見的情況。這樣緊密的合作關係使得雙方能夠即時交流，進一步促進作品的最佳呈現。