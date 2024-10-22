二代移民全衛 競選密爾必達市議員

密爾必達華裔市議員候選人全衛曾在美國陸軍服務，現在希望以更大的能力為他的城市服務。（受訪者提供）

密爾必達華裔市議員候選人全衛（Bill Chuan）在接受本報專訪時說：「我有非常強烈的服務熱情。我在美國陸軍中為我的國家服務，現在我想以更大的能力為我的城市服務。」

全衛是在美國出生的二代移民，他的父母來自中國上海，也曾在台灣、香港居住。全衛早在年少時就展現出對社會服務的熱情，曾作為童子軍與等殊需求的兒童接觸。高中畢業後，他加入美國陸軍，擔任裝甲兵並駕駛坦克車，進一步加深了對國家和社會的責任感和貢獻感。

全衛擁有加州 州立理工大學（California Polytechnic State University）電機工程學士學位，並在科技行業工作了25年。他的妻子Kelly Yip-Chuan是密爾必達聯合學區委員會的副主席，二人育有3個女兒。

全衛2008年搬到密市以後，積極參與社區事務，貢獻了很多志工服務，包括女兒在Burnett小學上學時加入該校的校園委員會、Milpitas高中海軍初級預備軍官訓練團項目、密市分區諮詢委員會。過去5年，他在密市規畫委員會服務，先後擔任副主席、主席。他目前是聖塔克拉拉谷水資源獨立監測委員會成員，同時也是社區緊急應變小組成員。

全衛說，這是他第一次競選市議員，但過去所做的事情讓他對城市事務非常了解，幫助他為擔任市議員做好準備。

全衛表示，他的最優先的首要任務是公共安全，讓密市的緊急呼叫響應時間保持在3分鐘以內。

全衛也致力於加強公共工程項目，改善、升級老化的基礎設施。包括解決交通繁忙地區的擁堵問題，以及街道洪水 和坑窪等問題。他也將尋找協作式的遊民 問題解決方案，包括與城市工作人員和外部資源合作，發揮創意的同時也要實用。

此外，他提出，在密市維持以家庭為中心的文化依賴城市為社區支柱提供住房選擇的能力，倡導為城市勞動力，特別是警員、消防員、教師等人員以及有需要的家庭提供可負擔住房。

「我將始終傾聽居民的意見，並考慮我們居民的意見，」他說，「我關心我們的居民，尤其是年輕人和老年人，我致力於為居民服務。我們需要更好的透明度和財務責任，以表明我們的居民是被優先考慮，並且決策不是出於政治動機。」