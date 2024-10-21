柏克萊加大公益講座 久美談冥想紓壓

柏克萊加大身心靈成長講座受歡迎。圖為久美。（受訪者供圖）

柏克萊加大 20日舉辦由知名心靈導師久美開設的「緩解焦慮、當下喜悅」的身心成長公益講座，吸引了來自柏克萊各科系學生、灣區 學者以及高校教師等參與者，希望通過學習減輕學術和生活壓力，並找到心靈平衡。

柏克萊加大身心靈成長講座受歡迎。（受訪者供圖）

久美在講座中，分享了通過靜心冥想和專注力訓練來緩解壓力的實用方法。她指出，現代學生面臨學業、職場和個人生活的多重挑戰，學會保持內在的平靜與智慧至關重要。這些實用工具不僅幫助學生在學業上取得更好成績，也能幫助他們在人際關係和職業發展中做出更明智的選擇。

柏克萊加大身心靈成長講座受歡迎。（受訪者供圖） 柏克萊加大身心靈成長講座受歡迎。（受訪者供圖）

久美指出，人生的成功不僅是物質上的成就，更包括如何在忙碌和複雜的生活中找到內心的寧靜與幸福感。她鼓勵學生在追求事業和成功的過程中，時時刻刻保持對內在世界的關注，並透過心靈成長獲得更全面的幸福。

柏克萊加大身心靈成長講座受歡迎。（受訪者供圖）

柏克萊加大身心靈成長講座受歡迎。（受訪者供圖）

史丹福大學 的生物學教授周慧君分享自己的體悟，表示講座讓她對如何管理壓力有了新的理解。特別是在面對繁忙的工作與教學壓力時，這些冥想技巧能幫助保持內心的平和與專注。

久美曾是中國十大經濟女性之一，躋身商界頂端，並曾擔任全國政協委員。在事業的巔峰時期，她毅然轉身，選擇閉關修行四年，潛心禪修，追求內心的寧靜與智慧。