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華美半導體協會年會／爐邊對話 博通總裁談可持續發展

記者龔玥╱聖荷西報導
CASPA舉行年會。(記者龔玥╱攝影)
CASPA舉行年會。(記者龔玥╱攝影)

華美半導體協會（CASPA）年會吸引了眾多來自世界各地的半導體行業領袖、專家學者和企業高管的參與。來自OpenAI的硬體負責人Richard Ho分享了關於人工智慧（AI）發展的關鍵挑戰與機遇，強調硬體需求對於實現人工智慧使命的重要性。晚宴中，CASPA的新舊會長進行了交接。博通公司（Broadcom）總裁Charlie Kawwa士分享了他對人工智慧和半導體行業未來的深刻見解。

Richard Ho在演講中介紹了ChatGPT的運作原理，並回顧了AI模型的演變，介紹GPT-3和GPT-4等模型在各自時代所取得的進展。在談到AI發展的未來時，他提出了幾個關鍵問題，尤其是資料和硬體的限制。

他表示，隨著AI的計算需求不斷上升，電力需求也在顯著增加。預計到未來，人工智慧將占全球資料中心電力需求的40%以上。為了應對這些挑戰，Richard Ho博士強調了優化計算能力和提高硬體效率的重要性，必須將硬體與軟體的設計緊密結合，以最大化資源利用率和降低能耗。

CASPA會長肖志斌(左)和博通公司總裁Kawwas博士進行爐邊談話。(記者龔玥...
CASPA會長肖志斌(左)和博通公司總裁Kawwas博士進行爐邊談話。(記者龔玥╱攝影)

晚宴還請到了博通公司總裁Kawwas博士和CASPA會長肖志斌進行爐邊談話。Kawwas提到，過去幾十年中，網路的進步促成了分散式系統的崛起，博通正在與世界頂尖人才合作，以推動技術創新。他還表示，保持謙遜和關注客戶需求是成功的關鍵，通過與客戶的緊密合作，能夠滿足快速發展的市場需求。

在談到可持續發展時，Kawwas對前景表示樂觀，認為隨著人工智慧的普及，未來幾年將會出現新的商業模式和機會。這不僅展現了行業當前的技術進步，還為未來的挑戰與機遇提供了深刻的洞見。隨著技術的不斷演變，行業內的各方需要共同努力，推動創新和可持續發展，以應對不斷變化的市場需求。

CASPA會長肖志斌和博通公司總裁Kawwas博士暢談AI與半導體未來。(記者龔...
CASPA會長肖志斌和博通公司總裁Kawwas博士暢談AI與半導體未來。(記者龔玥╱攝影)

人工智慧 AI ChatGPT

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