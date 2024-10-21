舊金山千名學生走進牛宮 親身探索農業魅力

學生們與農場動物親密互動，體驗農業生活。（加州財務長辦公室）

在舊金山 農場廳（San Francisco Farm Bureau，SFFB）的幫助下，千餘名小學生參與「農業實地考察日」(Ag Field Trip Day)，並於日前在全國牛仔競技大賽和青年畜牧展覽會上親身探索食物的起源。

展覽會在舊金山地標牛宮（Cow Palace）舉辦。來自舊金山公立學校 的學生參與一系列互動式農業活動，包括羊毛紡織演示和手工藝活動，學習植物生命周期和辨識蔬菜，加州 養牛女性協會（California Cattlewomen)對牛肉營養的演示以及畜牧展示，套繩、烙印小牛以及觀看牛仔表演，拜訪全國大賽牛仔競技小姐和當地牛仔皇后，健康飲食課程，與農場動物互動等豐富多彩活動。教師則獲贈導覽包，包含相關課程計畫，以便將學習體驗擴展到活動之外。

加州財長馬世雲出席活動，表達了對農業教育的支持。（加州財長辦公室）

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）表示，這是一場充滿活力的活動。許多年輕人迫不及待地觸摸家畜，他們還了解了昆蟲，品嚐當地蜜蜂生產的新鮮蜂蜜，並學習保存水果的方法。她指出，食物是生活的必需品。加州生產400種不同的農業產品，是美國排名第一的農業生產州。她希望今天這個獨特的活動，能幫助人們了解農業，通過支持農民和牧場主，來確保食品獨立和安全的重要性。

組織者表示，這類實地考察活動通常面臨資金挑戰，特別是在交通方面；SFFB透過倡議解決了這一難題。自成立以來，該組織已籌集5600元用於活動的巴士費用，將參與學生從去年的330名提升到超過1000名。