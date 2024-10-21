我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

舊金山千名學生走進牛宮 親身探索農業魅力

舊金山訊
學生們與農場動物親密互動，體驗農業生活。（加州財務長辦公室）
學生們與農場動物親密互動，體驗農業生活。（加州財務長辦公室）

舊金山農場廳（San Francisco Farm Bureau，SFFB）的幫助下，千餘名小學生參與「農業實地考察日」(Ag Field Trip Day)，並於日前在全國牛仔競技大賽和青年畜牧展覽會上親身探索食物的起源。

展覽會在舊金山地標牛宮（Cow Palace）舉辦。來自舊金山公立學校的學生參與一系列互動式農業活動，包括羊毛紡織演示和手工藝活動，學習植物生命周期和辨識蔬菜，加州養牛女性協會（California Cattlewomen)對牛肉營養的演示以及畜牧展示，套繩、烙印小牛以及觀看牛仔表演，拜訪全國大賽牛仔競技小姐和當地牛仔皇后，健康飲食課程，與農場動物互動等豐富多彩活動。教師則獲贈導覽包，包含相關課程計畫，以便將學習體驗擴展到活動之外。

加州財長馬世雲出席活動，表達了對農業教育的支持。（加州財長辦公室）
加州財長馬世雲出席活動，表達了對農業教育的支持。（加州財長辦公室）

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）表示，這是一場充滿活力的活動。許多年輕人迫不及待地觸摸家畜，他們還了解了昆蟲，品嚐當地蜜蜂生產的新鮮蜂蜜，並學習保存水果的方法。她指出，食物是生活的必需品。加州生產400種不同的農業產品，是美國排名第一的農業生產州。她希望今天這個獨特的活動，能幫助人們了解農業，通過支持農民和牧場主，來確保食品獨立和安全的重要性。

組織者表示，這類實地考察活動通常面臨資金挑戰，特別是在交通方面；SFFB透過倡議解決了這一難題。自成立以來，該組織已籌集5600元用於活動的巴士費用，將參與學生從去年的330名提升到超過1000名。

SFFB於今年2月15日正式成立，是加州農場局家族的第54個縣級農場局，也是近40年來最新批准的分會。SFFB專注在城市中種植食品，加強舊金山這個全美第17大城市的食品和教育。

學生們在乳牛宮聆聽農業知識講解，並了解⻝物的生產過程。（加州財長辦公室）
學生們在乳牛宮聆聽農業知識講解，並了解⻝物的生產過程。（加州財長辦公室）

加州 舊金山 公立學校

上一則

青少年駕駛安全周 聖荷西警察局：開車勿發短信

下一則

華美半導體協會年會／爐邊對話 博通總裁談可持續發展

延伸閱讀

加州9月增1.5萬就業 灣區貢獻近半

加州9月增1.5萬就業 灣區貢獻近半
舊金山賀錦麗華裔助選團 市府律師邱信福帶隊 赴內華達拜票

舊金山賀錦麗華裔助選團 市府律師邱信福帶隊 赴內華達拜票
全美「病菌之都」十城 加州占四個

全美「病菌之都」十城 加州占四個
布里德專欄／金山無家者帳篷數量 持續下降

布里德專欄／金山無家者帳篷數量 持續下降
節能電氣化 加州推8000萬元補貼計畫

節能電氣化 加州推8000萬元補貼計畫

熱門新聞

「去你鴨的」的鴨腿飯。（Yelp）

興隆燒臘搬離唐人街 改名去你鴨的依然生意興隆

2024-10-17 22:19
接受調查的灣區居民中有47%表示，他們希望在未來幾年內搬出該地區。示意圖。（記者周喆／攝影）

舊金山灣區生活負擔重 47%居民想離開

2024-10-14 14:02
舊金山警察委員會今年2月頒布政策，禁止警察利用輕度「託辭」攔截駕駛人，這項政策目標在減少警察攔截有色人種的次數。(取自舊金山警局臉書)

開出最多罰單 承認偽造族裔 舊金山警察自殺亡

2024-10-15 15:05
根據「美國歷史飯店」的新名單，灣區擁有兩家全美最詭異的飯店。（取自Pexels）

舊金山灣區兩家飯店 躋身美國「最鬧鬼」名錄

2024-10-15 16:06
圖為9月28日NASA太空人從國際空間站拍到的彗星。（取自NASA官網）

肉眼可見的天文奇觀又出現 彗星迎來最佳觀測期

2024-10-15 19:41
一名神經科醫生起訴洛斯蓋圖泰式餐廳Coup de Thai，稱該餐廳的龍珠開胃菜Dragon Balls灼傷了她的聲帶、食道和右鼻孔內側。（YouTube電視新聞截圖）

控辣椒傷聲帶、食道 加州聖荷西醫生告泰餐廳

2024-10-17 13:51

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行