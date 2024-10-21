科技富豪又創烏托邦 灣區酒鄉打造夢想社區「艾斯梅拉達」
在科技界億萬富豪們暫停在灣區蘇拉諾縣進行新城市開發計畫「永恆加州」（California Forever）後，又有一個以科技業人士為主的團體，計畫在灣區一酒鄉創建自己的夢想社區。
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，這項名為「艾斯梅拉達」（Esmeralda）的開發計畫，擬在蘇諾瑪縣小鎮柯洛維德爾（Cloverdale）東南部進行，預定地占地267畝，位於101公路旁，開發商的願景是將這裡建設成一個具有義大利風貌的科技烏托邦。這項計畫雖然還在發想階段，但已引起人們極大的興趣。
「艾斯梅拉達」開發集團創辦人祖格爾（Devon Zuegel）在社群媒體X上發布了一系列影片和透視圖，展示「艾斯梅拉達」的概念。祖格爾是一名軟體工程師和創業家，畢業於史丹福大學，曾擔任創投家提爾（Peter Thiel）創辦的獨立報「史丹福評論」（Stanford Review）總編。
祖格爾在X上寫道：「如果你夢想和許多富有創意及堅定追求目標的人同住在一個小鎮，我們正將為您建設這個夢想家園。」
紀事報表示，「艾斯梅拉達」是矽谷科技業人士想在灣區大片農業用地上建設新社區的又一嘗試，他們的對象是那些想要逃離大城市，卻又想保有都會生活的人們。
數十年來，柯洛維德爾官員一直鼓勵在祖格爾團隊打算購買的土地上進行開發。這塊土地上曾經有一家舊木材廠，多家開發商曾向市府提出建設度假村和高爾夫球場的想法，但都以失敗告終。市府經理凱利（David Kelley）表示，艾斯梅拉達土地公司（Esmeralda Land Co.）正在進行購買土地前的盡職調查（due diligence）。
紀事報指出，「艾斯梅拉達」構想的社區類似「永恆加州」，但「永恆加州」在提出這個概念前先秘密在蘇拉諾縣進行土地收購，結果引發謠言和不信任，最終遭到居民和官員抵制。
相反地，到目前為止，柯洛維德爾社區似乎對「艾斯梅拉達」抱持著支持的態度。商會執行董事漢徹特（Neena Hanchett）表示，她對開發商來到柯洛維德爾感到高興，因為柯洛維德爾長久以來一直被視為是「泥巴路盡頭」的一個鄉下小鎮。
不過，批評者稱，「艾斯梅拉達」希望創造一個以高級飯店為基礎的富裕社區，將使蘇諾瑪縣最後一個可負擔住房堡壘柯洛維德爾淪陷。
柯洛維德爾人口不到1萬人，居民以中產和藍領階級為主。從事清潔工作的居民雷耶斯（Nancy Reyes）說：「聽起來他們想讓這裡變得像海茲堡（Healdsburg），好像不適合像我這樣的人居住」。
聖荷西信使報( Mercury News)之前曾報導，蘇拉諾縣7月的一份報告抨擊了由矽谷億萬富翁支持的，在費爾菲德（Fairfield）附近從零開始建造一座烏托邦式新城的計畫，即「永恆加州 」 （California Forever）。幾天後，「永恆加州 」項目背後的公司取消了原定於11月提交給該縣選民的投票提案。
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