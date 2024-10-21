科技富豪又創烏托邦 灣區酒鄉打造夢想社區「艾斯梅拉達」

繼「永恆加州」後，又有一個以科技業人士為主的團體計畫在蘇諾瑪縣小鎮柯洛維德爾建設烏托邦。（取自X）

在科技界億萬富豪們暫停在灣區 蘇拉諾縣進行新城市開發計畫「永恆加州 」（California Forever）後，又有一個以科技業人士為主的團體，計畫在灣區一酒鄉創建自己的夢想社區。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，這項名為「艾斯梅拉達」（Esmeralda）的開發計畫，擬在蘇諾瑪縣小鎮柯洛維德爾（Cloverdale）東南部進行，預定地占地267畝，位於101公路旁，開發商的願景是將這裡建設成一個具有義大利風貌的科技烏托邦。這項計畫雖然還在發想階段，但已引起人們極大的興趣。

「艾斯梅拉達」開發集團創辦人祖格爾（Devon Zuegel）在社群媒體X上發布了一系列影片和透視圖，展示「艾斯梅拉達」的概念。祖格爾是一名軟體工程師和創業家，畢業於史丹福大學，曾擔任創投家提爾（Peter Thiel）創辦的獨立報「史丹福評論」（Stanford Review）總編。

祖格爾在X上寫道：「如果你夢想和許多富有創意及堅定追求目標的人同住在一個小鎮，我們正將為您建設這個夢想家園。」

紀事報表示，「艾斯梅拉達」是矽谷 科技業人士想在灣區大片農業用地上建設新社區的又一嘗試，他們的對象是那些想要逃離大城市，卻又想保有都會生活的人們。

數十年來，柯洛維德爾官員一直鼓勵在祖格爾團隊打算購買的土地上進行開發。這塊土地上曾經有一家舊木材廠，多家開發商曾向市府提出建設度假村和高爾夫球場的想法，但都以失敗告終。市府經理凱利（David Kelley）表示，艾斯梅拉達土地公司（Esmeralda Land Co.）正在進行購買土地前的盡職調查（due diligence）。

紀事報指出，「艾斯梅拉達」構想的社區類似「永恆加州」，但「永恆加州」在提出這個概念前先秘密在蘇拉諾縣進行土地收購，結果引發謠言和不信任，最終遭到居民和官員抵制。

相反地，到目前為止，柯洛維德爾社區似乎對「艾斯梅拉達」抱持著支持的態度。商會執行董事漢徹特（Neena Hanchett）表示，她對開發商來到柯洛維德爾感到高興，因為柯洛維德爾長久以來一直被視為是「泥巴路盡頭」的一個鄉下小鎮。

不過，批評者稱，「艾斯梅拉達」希望創造一個以高級飯店為基礎的富裕社區，將使蘇諾瑪縣最後一個可負擔住房堡壘柯洛維德爾淪陷。

柯洛維德爾人口不到1萬人，居民以中產和藍領階級為主。從事清潔工作的居民雷耶斯（Nancy Reyes）說：「聽起來他們想讓這裡變得像海茲堡（Healdsburg），好像不適合像我這樣的人居住」。

聖荷西信使報( Mercury News)之前曾報導，蘇拉諾縣7月的一份報告抨擊了由矽谷億萬富翁支持的，在費爾菲德（Fairfield）附近從零開始建造一座烏托邦式新城的計畫，即「永恆加州 」 （California Forever）。幾天後，「永恆加州 」項目背後的公司取消了原定於11月提交給該縣選民的投票提案。