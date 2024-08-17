亞洲風味來襲 灣區首家大統華進駐聖荷西 估2025秋營業

大統華超市即將進駐的Westgate購物中心。 (記者龔玥／攝影)

根據「信使報」（Mercury News）報導，8月15日大統華超市（T&T Supermarkets）在社群媒體上公布即將進駐位於聖荷西 薩拉度加大道（Saratoga Avenue）1600號暢貨中心和以餐廳為主的Westgate商場。預計2025年秋天正式對外營業，這將為聖荷西居民帶來煥然一新的購物體驗，更方便購買各種食物和日用品。

這家總部位於加拿大 的亞洲連鎖超市指出，未來的聖荷西店址總面積為5萬5000平方呎，是沃爾瑪（Walmart）的舊址。大統華超市的新店將成為Westgate商場乃至整個南灣地區獨一無二的零售場所。

聖荷西店將是大統華在灣區 的第一家門市，也是大統華在美國的第三家店。大統華超市目前在美國華盛頓州有兩家分店。

Westgate商場的主要業主Federal Realty Investment Trust和大統華超市已完成了該空間的租賃協議。紀錄顯示，租賃協議允許這家亞洲雜貨店租用該空間十年。作為租賃協議的一部分，大統華超市獲得了延長租期的選擇權，最多可延長四個選擇期，每個選擇期為五年。

大統華超市目前在加拿大經營逾33家門市，提供「全方位服務的獨特購物體驗」。零售商指出，大統華超市提供正宗的亞洲產品、新鮮農產品、全方位服務肉類櫃台、活海鮮水缸以及店內預製食品項目。

新店將設有燒烤櫃台、麵條站、點心和街頭食品區、熱食吧和中式可麗餅（crepes）站。店內也將設有麵包店，提供新鮮製作的產品，如麻糬泡芙（mochi puffs）、蛋塔、港式糕點和訂製蛋糕。同時也提供種類豐富的美妝日用品，收穫了許多年輕消費者的喜愛。

顧客還可以體驗該連鎖雜貨店的自有品牌產品，包括鳳梨酥、台灣香腸、湯包和蔥油餅。

Federal Realty地產公司西部地區總裁克雷謝克（Jeff Kreshek）說，他在加拿大參觀大統華超市門市時，留下了深刻印象：「我第一次參觀大統華超市時，這讓我大開眼界。」

新的大統華超市預計將創造200個工作職位，希望申請工作的人可以造訪T&T Supermarkets網站查看相關資料。

大統華公司首席執行長Tina Lee說，在矽谷南灣開設分店是一項個人和家庭的成就。她說，「聖荷西對我來說是一個非常特別的地方，我的阿姨住在薩拉度加，我在那裡度過了很多個夏天。這給我帶來了美好的回憶。這家店就是為她開的。」

大統華超市在聖荷西的開設不僅象徵著該品牌的進一步擴展，也代表著其與當地社區的緊密聯繫。這家新店將不僅僅是一個購物的地方，它還將成為一個文化交匯點，為南灣地區的居民帶來豐富的亞洲美食和文化體驗。對於那些曾在加拿大或其他地方體驗過大統華獨特購物體驗的人來說，這無疑是一個令人振奮的消息。而對於那些尚未接觸過該品牌的居民，大統華超市很快就會成為他們生活中不可或缺的一部分。