「梅蕾餸給你」8月26日首播 上菜信仰與家鄉味

「梅蕾餸給你」由劉梅蕾主持，每一集節目邀請不同經歷的嘉賓，分享一道簡單的家鄉菜。（記者龔玥/攝影）

美國創世電視與倍恩傳媒聯合製作名為「梅蕾餸給你」節目的烹飪訪談系列，節目將於8月26日首播。16日新聞發布會現場邀請了著名的烹飪大師，講述他在美食與健康上的心得，並介紹他即將推出的新書。同時還邀請了三位出現在節目中的嘉賓講述節目錄製額花絮。大會預備了精美茶點，鼓勵出席嘉賓彼此交流，現場氣氛相當溫馨。

「梅蕾餸給你」由劉梅蕾師母主持。每一集的節目中會邀請不同背景與經歷的嘉賓，該嘉賓將會烹飪一道簡單的家鄉菜。從這道菜和嘉賓的自身經歷分享中，看到神與經歷在嘉賓身上多年來的翻轉工作。故事內容道出嘉賓人生每一階段的滋味，繼而把神在生命中每一個關鍵時刻的帶領與祝福，從訪談中呈現在螢幕上。

製作單位計劃於8月26日(星期一)首播第一集，隨後每周一播放新的一集，共17集。希望藉著這即將隆重推出的烹飪訪談節目傳遞出當今社會最需要的正能量。節目將在各基督教電視台、一些主流電視台、YouTube ，以及主要社交平臺如上播出。

發佈會後，劉梅蕾師母還向世界日報 介紹了節目的初衷，並鼓勵年輕的朋友在工作之餘可以通過節目學會一兩道菜肴，不要因為工作繁忙而忘了照顧身體。還希望通過節目能夠將神與經歷的感受和精神分享給年輕的觀眾。

發佈會圓滿結束，眾多媒體和嘉賓在享受美食的同時，也感受到節目的深意和熱情。劉梅蕾師母在訪談中充滿誠意的分享，展示了她對美食的熱愛，更傳遞了她希望通過美食和信仰為年輕一代帶來生活平衡的理念。