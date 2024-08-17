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「矽谷迷局」作者趙佳怡 將出第3本新書

記者徐蓓蓓╱史丹福報導
常被稱為是矽谷的「律政佳人（Legally Blonde)「矽谷迷局」的作者趙佳怡第三本書即將出版。（受訪者提供）
常被稱為是矽谷的「律政佳人（Legally Blonde)「矽谷迷局」的作者趙佳怡第三本書即將出版。（受訪者提供）

26歲的史丹福畢業生、「矽谷迷局」的作者趙佳怡即將在秋季出版第三本小說「May the Best Player Win」。

趙佳怡來自新加坡，是一位科技業者。新冠疫情期間，開始寫作。她說，自己從未想過要當作家。新冠爆發之時，一方面因為居家工作，有了一些空餘時間；另一方面，她也厭倦了亞裔常常遭遇的刻板印象，因而想寫一本書來表現亞裔生氣勃勃、有趣又歡樂的特質。因此開始了第一本書「矽谷迷局」的創作。故事說的就是一個在紐約從事時尚行業的年輕女性被迫橫跨美國來到矽谷的一間新創公司的事。

趙佳怡的第一本書常常被介紹是矽谷的「律政佳人（Legally Blonde)。」她形容自己的下一本書好像家庭版的「后翼棄兵」（Queen’s Gambit)，但卻沒有嗑藥之類的情節，因而是家長可以和小孩一起來讀的書。故事內容也發生在灣區，說的是一個棋手如何證明女孩可以男孩棋下得一樣好。

趙佳怡說，自己從小下棋，曾經是新加坡國家少年隊的成員。她認為，新書和「矽谷迷局」的共同點，是兩本書都在探索作為一個女性在男性主導的環境中的經歷。主人公必須面對人們因為她的性別而產生的質疑，以及在她試圖證明自己希望贏得比賽的過程中，面臨的焦慮。她認為，生活在矽谷的小孩甚至成人都可以在其中找到某種共鳴。

趙佳怡透露，實際上她在2020年11月時用了一個月的時間就完成了初稿。當時也正值選舉月，她見到了很多的互相攻擊和仇恨言論，所以非常希望從年輕人的視角來寫一本充滿善意的書。

矽谷 新加坡 亞裔

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