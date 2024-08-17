矽谷洛斯蓋圖學區高中要求檢查選手 防心臟驟停

洛斯蓋圖斯-薩拉度加聯合學區是加州第二個要求所有學生運動員接受心臟檢查的公立學區，期望藉由篩檢，確保防止另一場悲劇發生。(圖取自洛斯蓋圖斯-薩拉度加聯合學區臉書)

這是可能發生在任何高中生身上的無聲殺手：心臟驟停(sudden cardiac arrest)。矽谷學區 期望藉由篩檢，確保防止另一場悲劇發生。

洛斯蓋圖斯-薩拉度加聯合學區(Los Gatos-Saratoga Union High School District)是加州 第二個要求所有學生運動員接受心臟檢查的公立學區。16年前，洛斯蓋圖資高中學生足球 員海爾平(Michael Halpin)因心臟驟停而倒地喪生。

非營利機構「泰勒基金會」(Kyle J. Taylor Foundation)目前擴大心臟篩檢計畫，其已於兩年前開始在金寶聯合高中學區(Campbell Union High School District)進行首次篩檢項目，正致力在全加州實施篩檢。

洛斯蓋圖斯-薩拉度加聯合學區在護士特利普(Lisa Tripp)協助之下，由義工醫生們為洛斯蓋圖茲與薩拉度加高中共3180名學生進行心臟篩檢工作。學生海爾平過世後，她一直想在學校替學生進行心臟篩檢，但找不到可負擔機構，直到偶然發現泰勒基金會。

特利普告訴「聖荷西焦點報」，若能篩檢查到一個學生，所有努力都值得。

日前開學前周末，約有400名學生運動員進入學校接受篩檢，醫生們替學生測量生命體徵與心電圖，約為40分鐘的評估。當場確定有3名心臟驟停風險運動員，他們被指是向其主治醫師尋求額外護理照顧。篩檢將全年進行。根據醫療數據，這些被確診學生，是三百分之一患有未被診斷出心臟病兒童的一員。

泰勒基金會於2018年成立，執行主任沙門度(Jennifer Sarmento)的足球運動員兒子泰勒(Kyle Taylor)18歲時，因心臟驟停過世。他先前畢業於Leigh 高中。沙門度說，她不知道這種情況會發生在一個看似健康的孩子身上。

基金會首次於2022年在金寶聯合高中學區進行篩檢活動，其中包括泰勒的母校。金寶聯合高中學生成為全加州第一個要求所有運動員進行心臟評估的公立學區。沙門度表示，目標是將心臟篩檢標準化，作為兒童檢查常規部分。

洛斯蓋圖資高中體育主任佩洛帝(Ken Perrotti)說，2008年目睹海爾平過世，支持篩檢活動，「若這是完全可預防的事情，為何不盡一切努力確保學生平安。這是應做的事。」