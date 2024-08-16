北加慈濟心靈講座 9月1日談心念自癒力

慈濟北加州分會將於9月1日下午舉辦心靈講座，題目是「心念自癒力--如何穩定我們的心和免疫力，遠離疾病」。（慈濟提供）

慈濟北加州 分會將於9月1日下午舉辦心靈講座，題目是「心念自癒力--如何穩定我們的心和免疫力 ，遠離疾病」，主講者是應慈濟北加 州分會邀請再度來到灣區的醫師許瑞雲及醫師鄭先安。

許瑞雲原本主修運動神經學，因為對營養學及如何維持最佳體能狀況特別感興趣，因此繼續攻讀營養學和流行病學碩士，畢業後又在波士頓大學轉攻醫學博士，並在哈佛大學附屬醫院接受住院醫師訓練之後成為哈佛醫院的主治醫師及哈佛醫學院講師。除了西醫外，許瑞雲也接觸中醫，進而研究自然療法、能量醫學等不同領域，她鼓勵人們以多重角度來思考健康和飲食的問題，並時時懷抱著感恩的心。

許瑞雲及鄭先安兩人近年來致力於推動「心念醫學」的理念，心念涵蓋了想法、情緒與思維的運作，幾乎所有身體的疾病都與心念相關。心念的調整、提升、與情緒能量的釋放，是每個人的學習成長、與身體恢復健康的重要關鍵。

主題：心念自癒力--如何穩定我們的心和免疫力，遠離疾病

時間：9月1日上午10時至12時(9時45分開始入座)

地點：慈濟北加州分會(地址：2355 Oakland Road, San Jose CA 95131)

註冊：https://tinyurl.com/227n4r8x