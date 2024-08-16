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華人癌症關懷基金會 8月24日辦第六屆健康日

記者江碩涵╱聖荷西報導
新希望華人癌症關懷基金會8月24日上午10時至下午4時30分將在金山灣區僑教中心舉辦第六屆健康日。（主辦單位提供）
新希望華人癌症關懷基金會8月24日上午10時至下午4時30分將在金山灣區僑教中心舉辦第六屆健康日。（主辦單位提供）

新希望華人癌症關懷基金會8月24日上午10時至下午4時30分將在金山灣區僑教中心舉辦第六屆健康日。

新希望華人癌症關懷基金會是非營利慈善組織，以服務、教育、宣導和研究為主，替華人癌症患者、家屬及社區提供周全的相關服務。新希望沒有任何宗教背景，服務對象不分宗教、性別、年齡和區域，以各項落實的服務和整合運用資源，為華人癌友和家庭帶來新希望。

活動當天除介紹基金會服務外，並邀請灣區團體分享資訊，包括灣區各大醫院中文服務資源、美國胰臟癌協會、希望之心安寧醫護關懷中心、美國華裔精神健康聯盟、華人健康促進計劃、阿茲海默協會、醫療保險訊息等，會中也有「請問醫生」活動，由腫瘤專科醫師戴榮濤回答與癌症相關的各項問題。

專題講座「從病理學了解癌症治療進展」則是邀請基金會的理事San Jose Pathology Medical Group病理學家劉影醫師，分享關於癌症治療的進展。腫瘤科醫師葉錦富則將解說「Palliative Care and Hospice」，根據多年的臨床經驗給大家分享安寧療護與臨終關懷相關的資訊，並與幾位腫瘤科專家一起參與主題討論「癌症新知與常見誤區」，與僑胞介紹癌症常見療法、新知識及常見的誤區澄清。

資訊分享外，當天也有八段錦和舞動禪老師帶領大家體驗學習如何在日常生活中放鬆身心、減低壓力，並邀請灣區功夫大師王樂，現場互動「變臉」和功夫表演。中午將提供簡餐，人數有限，報名從速。

活動：新希望抗癌健康日

時間：8月24日上午10時至下午4時30分

地點：金山灣區僑教中心

電話：408-609-3338

資訊：[email protected]

癌症 灣區 華人

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